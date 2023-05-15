В РФ изменили тактику лжи об ударах по тылам оккупантов: Федоров объяснил мотивы врага

Российские пропагандисты изменили тактику лжи по поводу "бавовны" на временно захваченных Россией территориях. Теперь взрывы подают как "попадание в гражданскую инфраструктуру".

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Ранее же в России любое попадание в места расположения оккупационных войск России объяснялось "работой ПВО". Об этом на своем канале в Telegram написал законный мэр временно захваченного Мелитополя на Запорожье Иван Федоров.

Мэр отметил, что такой мотив врага свидетельствует о том, что Россия стремится запугать мирных украинцев и заставить их покинуть оккупированные города. Оккупанты преследуют несколько целей.

В частности, они хотят освободить дома вдоль линии фронта для размещения военных оккупационных российских войск и убрать людей, которые могут передавать информацию о размещении оккупантов Силам обороны Украины.

Также россияне пытаются скрыть от гражданских перемещения собственной техники и личного состава.

Накануне стало известно, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины находятся около 152 тысяч российских военных, которые готовятся к обороне. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Захватчики усиливают свои укрепления и строят новые, потому что понимают, что сил для наступления у них нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в центре Луганска раздался мощный взрыв. "Бавовна", по заявлениям оккупантов, посетила мужскую парикмахерскую. Ранение получил "глава МВД ЛНР" Игорь Корнет и три его охранника.