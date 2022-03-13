В результате вражеского удара по аэродрому под Кропивницким погибли семь военных: новые детали

В результате вражеского удара по аэродрому под Кропивницким 12 марта погибло 7 человек. Для атаки враг использовал ракеты.

Удар был такой силы, что разрыв снаряда услышали во всем городе Кропивницкий. Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

По его словам, также в результате взрыва вражеских снарядов была повреждена инфраструктура.

"В результате ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, имеем семеро погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал даже весь Кропивницкий. Светлая память о наших ребятах будет вечной! Слава Героям! Украина победит!", – сказал глава области.

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Напомним, российские оккупанты обстреляли аэродром Канатово возле Кропивницкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 12 марта, российские оккупанты устроили новые атаки на украинские города. Ночью они вели массированный артиллерийский обстрел Николаева. Под утро взрывы прогремели в Днепре, а также Кропивницком, Василькове и возле Броваров.

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