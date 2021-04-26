В регионах Украины посреди весны выпал снег. Фото

В понедельник, 26 апреля, в регионах Украины выпал снег. Зима вернулась в Киевскую и Черкасскую области.

Веб-камеры в Умани показывали слой снега в несколько сантиметров, но он сразу таял, потому что температура в городе близка к нулю, сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Весенняя метель также накрыла Мироновку Киевской области. Осадки начали идти рано утром. Земля и деревья покрылись немалым слоем снега, сообщает "Сегодня". Также очевидцы публиковали кадры снега в Богуславе на Киевщине.

Кроме того, снег выпал на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах. Температура воздуха опустилась до -5 градусов, сообщает "Черногорский горный поисково-спасательный пост" в Facebook.

"По состоянию на 7:50, 26.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с. Температура воздуха -5°С", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, синоптики предупредили украинцев о существенном изменении погоды – многим регионам грозят ночные заморозки. Такая ситуация будет сохраняться в течение 26-27 апреля.