В регионах Украины посреди весны выпал снег. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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В Украине выпал снег

В понедельник, 26 апреля, в регионах Украины выпал снег. Зима вернулась в Киевскую и Черкасскую области.

Веб-камеры в Умани показывали слой снега в несколько сантиметров, но он сразу таял, потому что температура в городе близка к нулю, сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Весенняя метель также накрыла Мироновку Киевской области. Осадки начали идти рано утром. Земля и деревья покрылись немалым слоем снега, сообщает "Сегодня". Также очевидцы публиковали кадры снега в Богуславе на Киевщине.

Снег выпал в Умани.
Зима вернулась в Киевскую и Черкасскую области.

Кроме того, снег выпал на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах. Температура воздуха опустилась до -5 градусов, сообщает "Черногорский горный поисково-спасательный пост" в Facebook.

"По состоянию на 7:50, 26.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с. Температура воздуха -5°С", – говорится в сообщении.

Скриншот.
В Богуславе выпал снег.
Зима в Украине посреди весны.
Снег выпал на трассе Киев-Полтава.
Дорогу засыпало снегом.
Погода в Богуславе Киевской области.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, синоптики предупредили украинцев о существенном изменении погоды – многим регионам грозят ночные заморозки. Такая ситуация будет сохраняться в течение 26-27 апреля.

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