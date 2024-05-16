В рамках выставки 'Голоса' Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова пройдет интервью с Евгением Стасиневичем

Приглашаем на публичное интервью с Евгением Стасиневичем – литературным критиком, литературоведом, популярным лектором, теле- и радиоведущим. Мероприятие состоится в рамках выставки "Голоса" в мультимедийном пространстве Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Модерировать беседу Анастасия Платонова, культурная критик и куратор.

– Когда: четверг, 23 мая, 17:30

– Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

– Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных":

Будем говорить о таком:

– как литература реагирует на опыты текущей войны, рефлексирует и осмысливает их;

– новые тексты, темы, нарративы, созданные за время полномасштабной войны;

– как культура (в частности, литература) может быть инструментом мемориализации и полем для разговора о важных вещах, вызовах и переосознании;

– общественные трансформации, видные через поле культуры.

Евгений Стасиневич также является куратором художественных проектов (Ukraine WOW, "Леся Украинка: 150 имен", "Земля: невероятная Украина", "Мир Сквороды", "Собственные названия", "Звезда сходит"), одним из авторов подкаста "Запах слова", автором книги "Цена вопроса" и старшим научным сотрудником Харьковского ЛитМузея.

Публичные интервью открывают цикл культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.