В рамках инициативы Елены Зеленской состоялось первое заседание Совета безбарьерности: что рассмотрели

В Украине состоялось первое заседание Совета безбарьерности, созданного для мониторинга и контроля состояния выполнения Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года. В нем приняла участие первая леди страны Елена Зеленская. Мероприятие проходило под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщило официальное интернет-представительство президента Украины, на заседании были рассмотрены приоритетные инициативы от министерств в каждом из шести направлений безбарьерности, которые войдут в План мероприятий на 2021-2022 годы на выполнение Нацстратегии. Супруга президента отметила, что безбарьерность становится новой общественной нормой в нашей стране, а изменения, которые инициированы на Совете, касаются не только людей, которые вынуждены сталкиваться с различными барьерами в своей жизни.

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"Эти изменения в первую очередь о том, какой страной мы хотим быть. Страной, где каждый имеет равные права и возможности. Страной без барьеров", – отметила Елена Зеленская.

К созданию Плана мероприятий по реализации Нацстратегии безбарьерности было привлечено 15 министерств, 47 общественных организаций и аналитических центров, от них получено более 250 предложений.

"Совместными усилиями мы должны сформировать четкий пошаговый план действий и определить для каждого направления безбарьерности приоритетные задачи, которые необходимо реализовать в первую очередь. Будут сформированы конкретные пути преодоления всех барьеров, которые существуют в Украине", – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Супруга президента Украины отметила важность создания Плана мероприятий, поддержки Нацстратегии на всех уровнях власти и активной вовлеченности соответствующих министерств. Рекомендации по Плану мероприятий, которые обсуждались на заседании Совета, касающиеся шести направлений безбарьерности, определенных в Стратегии: физическая, экономическая, цифровая, образовательная, информационная и гражданская.

Все предложения министерств, которые планируют воплотить в качестве приоритетных, – это перечень безбарьерных изменений, которые должны состояться в Украине в ближайшие два года. Это конкретные шаги, на которых правительство планирует сконцентрировать свое внимание, отметила Елена Зеленская. В частности:

• Министерство здравоохранения Украины планирует до 2023 года внедрить Международную классификацию функционирования (МКФ). Эта реформа позволит перейти от определения ограничений человека к определению ее потенциала и лучше планировать услуги, лечебные и реабилитационные мероприятия для каждого, в зависимости от состояния и заболеваний.

• Министерство инфраструктуры Украины на основе проведенного аудита Международного аэропорта "Борисполь" разработает рекомендуемые стандарты комфорта и безопасности для маломобильных групп населения, а также рекомендации по их внедрению во всех аэропортах Украины, а впоследствии – и на железнодорожных и автомобильных вокзалах.

• Министерство социальной политики планирует создать единую интернет-платформу для дистанционного получения и доступа ко всем государственным социальным услугам для всех групп населения. Например, государственные веб-страницы должны быть адаптированы для лиц с нарушениями зрения и слуха. Такие страницы уже работают на сайтах Минздрава, МИД, полиции Киева.

Это – часть предложенных проектов, которые планируют воплощать министерства.

Сейчас продолжается общественное обсуждение проекта Плана мероприятий – к участию приглашены представители общественных организаций, аналитических центров, отечественные и международные эксперты по вопросам безбарьерности, представители местного самоуправления.

На следующем заседании Совета, которое состоится в июле, министерства должны представить доработанный проект Плана мероприятий с предложениями и определенной финансовой частью. Также на заседании должны быть утверждены ключевые индикаторы выполнения Плана мероприятий.

"В рамках правительственной политики мы будем максимально интегрировать безбарьерность в другие программы и инициативы. Я обращаюсь к руководителям местных общин, чтобы они также максимально включались в процесс. Безбарьерный доступ должен быть обеспечен как для жителей столицы, так и для жителей небольших сел по всей Украине", – добавил Денис Шмыгаль.