В Раде предложили наказывать за похищение собственного ребенка: зарегистрировано законопроекты

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые ужесточают ответственность за похищение ребенка одним из родителей и гарантируют немедленное реагирование судов и полиции на такие случаи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер Женского движения "За Майбутнє" Ирина Суслова. Она также работала над разработкой соответствующих изменений в законодательство.

Суслова рассказала, что законопроекты предусматривают внесение изменений в уголовный кодекс (законопроект №5549), а также в гражданско-процессуальный и семейный кодексы Украины (законопроект № 5548). Оба были зарегистрированы в пятницу, 21 мая.

По словам Сусловой, изменения в законодательство поддержали народные депутаты – за 4 дня инициатива собрала более 30 подписей народных избранников. Причем, как представителей коалиции, так и оппозиционных. А субъектом представления законопроектов в парламенте выступил представитель депутатской группы "Партия "За Майбутнє" – народный депутат Дмитрий Лубинец.

Если Верховная Рада примет законопроекты, это обеспечит такие изменения:

заработает механизм быстрого реагирования на самовольное перемещение ребенка одним из родителей – со стороны судов и правоохранительных органов;

закон гарантирует родителям право на равное участие в воспитании общего ребенка пока судом принято решение об установлении графика свиданий;

суды будут обязаны безотлагательно – в течение 2 рабочих дней – рассматривать заявления об обеспечении иска об установлении графика свиданий и/или времени встреч с ребенком по делу об определении места жительства ребенка с одним из родителей;

за похищение ребенка одним из родителей будет предусмотрена уголовная ответственность – вплоть до ограничения свободы на срок до 6 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что над изменениями в законодательство работало Женское движение "За Майбутнє" совместно с народным депутатом – представителем депутатской группы "Партия "За Майбутнє" Дмитрием Лубинцом, ОО "Общественный контроль" и адвокатом Екатериной Маличенко.

Как заверила Ирина Суслова, усиления ответственности за похищение общего ребенка ждут сотни родителей. Она призвала Верховную Раду не медлить и как можно скорее вынести законопроекты на голосование.

"Ежедневно мы получаем десятки таких историй. После развода родители часто превращают совместных детей в инструмент шантажа и давления. Нередко сопровождаются такие ситуации домашним насилием. И здесь есть две ключевые проблемы. Первая заключается в том, что дела о похищении ребенка одним из родителей могут рассматриваться в судах годами – а значит, все это время другой родитель будет безосновательно ограничен в общении. Мы же предлагаем, чтобы такие заявления суд рассматривал в течение 2 дней. Вторая проблема – полиция не способна помочь жертве в этой ситуации, ведь в действующем законодательстве даже такого определение как "похищение ребенка одним из родителей" – нет. Эти действия не считаются похищением. Мы предлагаем это изменить и установить конкретную ответственность – вплоть до лишения свободы на 6 лет", – отметила Суслова.