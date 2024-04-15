Очередей больше не будет: Украина ввела новую процедуру оформления паспорта за границей

С сегодняшнего дня, 15 апреля, украинцы за границей больше не смогут оформить паспорт, как раньше в порядке "живой очереди". Теперь услуги по оформлению документов в зарубежных подразделениях госпредприятия "Документ" будут предоставляться только через предварительную электронную запись.

Об этом сообщил Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" на своей странице в Facebook. Отмечается, что запись в электронную очередь является бесплатной.

"С 15 апреля зарубежные подразделения ГП "Документ" в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Италии ( Милан) и Турции (Стамбул) вводят прием граждан на оформление документов по предварительной записи в электронную очередь", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что получение услуг в порядке "живой очереди" больше невозможно.

Из-за новшеств подразделения ГП "Документ" дополнительно увеличили количество талонов предварительной записи и усилили средства верификации пользователей.

При этом выдача документов производится в порядке "живой очереди".

"Зарубежные подразделения работают над приоритетными направлениями для своевременного и прозрачного получения услуг и предоставления качественного сервиса гражданам Украины", - отметили в Паспортном сервисе.

Записаться в электронную очередь можно на официальном вебсайте ГП "Документ".

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины, находящиеся за границей, обязаны становиться на военный учет в дипучреждениях. В противном случае к ним могут быть применены ограничения.

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