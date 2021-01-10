У п'яти областях України за добу виявили менше 100 випадків COVID-19

В Україні в п’яти областях минулої доби виявили менш ніж по сто випадків захворювання на коронавірус.

Серед них Івано-Франківщина та Закарпаття, які раніше були в списку лідерів за добовим приростом хворих у країні. Таку інформацію подає сайт Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Так, за 9 січня COVID-19 діагностували ще в 74 жителів Івано-Франківської області та 49 – Закарпатської.

Менше ста випадків виявлено також у Кіровоградській області – 85, Вінницькій – 69 і Чернігівській – 60.

Натомість на Чернігівщині не зафіксовано жодного одужання пацієнтів від коронавірусу, тоді як на Івано-Франкіщині хворобу подолали 616 жителів, Вінниччині – 166, Закарпатті – 90, Кіровоградщині – 25.

Водночас ще 11 осіб померли від наслідків зараження у Чернігівській області, три – Закарпатській, по дві в Івано-Франківські, Вінницькій і Кіровоградській.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров’я уточнили заплановані терміни вакцинації проти коронавірусу в Україні.