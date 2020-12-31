У ProZorro опубліковано договір на закупівлю китайської вакцини від COVID-19. Документ

У системі державних закупівель ProZorro опубліковано договір на закупівлю вакцини проти коронавірусу (COVID-19), укладений із китайською компанією Sinovac Biotech.

Згідно з даними на сайті ProZorro, сторонами договору є "Медичні закупівлі України" й ексклюзивний дистриб'ютор Sinovac Biotech в Україні – ПрАТ "Лекхім".

Сума контракту сягнула 964 311 264 гривні. За ці гроші в Україну буде доставлено 1,9 млн доз вакцини за ціною 504 грн за штуку.

За умовами договору, першу партію 700 тисяч доз мають поставити до 31 березня 2021 року. Решта 1 213 316 доз – не пізніше 31 травня.

Постачальник має право затримати поставку в разі ненадходження бюджетних коштів у повному обсязі.

Препарат може зберігатися в стандартних холодильних умовах – тобто за 2-8 градусів Цельсія.

Водночас постачальник зобов'язаний надавати за всіма партіями вакцини документи про те, що препарат пройшов сертифікацію в ВООЗ або одній із країн ЄС, США, Великобританії, Китаї, Індії, Мексиці чи Бразилії.

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