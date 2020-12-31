У ProZorro опубліковано договір на закупівлю китайської вакцини від COVID-19. Документ
У системі державних закупівель ProZorro опубліковано договір на закупівлю вакцини проти коронавірусу (COVID-19), укладений із китайською компанією Sinovac Biotech.
Згідно з даними на сайті ProZorro, сторонами договору є "Медичні закупівлі України" й ексклюзивний дистриб'ютор Sinovac Biotech в Україні – ПрАТ "Лекхім".
Сума контракту сягнула 964 311 264 гривні. За ці гроші в Україну буде доставлено 1,9 млн доз вакцини за ціною 504 грн за штуку.
За умовами договору, першу партію 700 тисяч доз мають поставити до 31 березня 2021 року. Решта 1 213 316 доз – не пізніше 31 травня.
Постачальник має право затримати поставку в разі ненадходження бюджетних коштів у повному обсязі.
Препарат може зберігатися в стандартних холодильних умовах – тобто за 2-8 градусів Цельсія.
Водночас постачальник зобов'язаний надавати за всіма партіями вакцини документи про те, що препарат пройшов сертифікацію в ВООЗ або одній із країн ЄС, США, Великобританії, Китаї, Індії, Мексиці чи Бразилії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна підписала перший контракт про постачання вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech й у максимально короткі терміни отримає ще 1,9 мільйона доз такого препарату (вартість однієї становить 504 гривні).
Міністр Кабміну Олег Немчінов підкреслив, що Україна готується отримати вдвічі більшу партію вакцини проти коронавірусу в межах COVAX – не 8 млн, а 16 млн безплатних доз.
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Польща пообіцяла передати Україні 1,5 млн доз вакцини.