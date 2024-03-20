В прифронтовую Покровск отправили помощь от Фонда Рината Ахметова

Бригады мобильной выдачи на этой неделе отправились в Покровск Донецкой области. На борту грузовиков – 6 тысяч наборов с продуктами первой необходимости, которые передал в прифронтовый город Фонд Рината Ахметова. Помощь предназначена для местных жителей наиболее уязвимых категорий и людей, пострадавших от российских обстрелов.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Продукты длительного хранения – весомая поддержка для людей, живущих рядом с линией огня.

С начала полномасштабной войны Фонд передал 344 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.