В прифронтовом Славянске семьи с детьми получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Славянск – один из городов, граничащий с линией фронта. Несмотря на регулярные обстрелы, люди держатся. Фонд Рината Ахметова передал семьям с детьми наборы с продуктами первой необходимости. Выдача завершена.

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"Помощь – это всегда огромный плюс, лайк и улыбка. Люди видят, что о них не забывают, что о них заботятся – и очень благодарны", – говорит работник критической инфраструктуры Роман.

Он остается в Славянске вместе с семьей и дочерью и подчеркивает, что город, несмотря на все вызовы военного времени – молодой и красивый.

"Это для многих большая помощь. Рядом фронт, обстрелы. Дети учатся онлайн. Многие предприятия позакрывались, люди остались без работы", – рассказывает местная жительница Виктория.

Как подчеркивает Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения, Фонд Рината Ахметова передал в город 2 тысячи продуктовых наборов.

"Сегодня в фокусе нашего внимания – дети, поэтому получали наборы мамочки, бабушки и вообще семьи с детьми в Славянске", – говорит Николай.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.