В прифронтовом Славянске семьи с детьми получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Славянске жарко, и речь, к сожалению, не только о погоде. Неподалеку – линия фронта, и люди постоянно чувствуют дыхание войны. Семья с детьми, проживающими в этом городе Донецкой области, получили продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова. Выдача завершена.

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"Большое спасибо за то, что помогаете нашим детям", – говорит местная жительница Ольга Ивановна, бабушка девяти внуков.

Алена с маленьким Макаром уже дважды уезжала из Славянска – и возвращалась.

"Дома хотя бы есть, где жить... Спасибо Ринату Ахметову за помощь и за то, что уже который год не забывает наш город Славянск и наших детей. Очень благодарна", – говорит она.

В последнее время детей в городе стало больше. Об этом волонтеру Николаю Осыченко, послу Фонда Ринату Ахметову, руководителю Мариупольского телевидения, рассказали местные жители. Одна из причин в том, что здесь много переселенцев из соседних городов – Бахмута, Изюма, Лимана, Светлогорска...

О том, как держатся семьи с детьми в Славянске, смотрите по ссылке.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 350 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.