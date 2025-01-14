В прифронтовом Краматорске мамы с детьми получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Краматорске в результате обстрелов разрушены многие дома и взрывы здесь слышны ежедневно. Несмотря на опасность, в городе Донецкой области остается много семей с детьми. Фонд Рината Ахметова направил 2 тысяч продуктовых наборов для них. Выдача завершена.

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Продуктовая помощь предназначалась для семей, где есть дети с инвалидностью, многодетных семей и матерей-одиночек.

"Мы благодарны за то, что к нам привозят гуманитарную помощь. В моей семье работает только мужчина, я не работаю по болезни ребенка. Почти все деньги мы тратим на лекарства", – рассказывает Марина, мама двоих детей.

Похожая ситуация и у местной жительницы Натальи: у нее на руках тяжелобольный близкий человек. Другая жительница Краматорска, Ирина, осталась без работы – она воспитательница, а детские садики в городе из-за войны пришлось закрыть.

"Спасибо, что есть гуманитарная помощь, без нее мы бы не выжили", – говорит Ирина.

Выдачи в городе проводились оперативно: как отмечает Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения, в Краматорске, как и повсюду в Донецкой области, все нужно делать очень быстро.

Как живут мамы с детьми в прифронтовом населенном пункте – на YouTube канале Фонда.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.