В прифронтовом Херсоне при поддержке Фонда Порошенко открыли украинский культурный центр

В прифронтовом Херсоне открылся украинский культурный центр. Как рассказывает инициатор центра, волонтер и активистка ОО "Справа Громад" Оксана Погомий, если мы не будем читать свои книги, не будем поддерживать свою культуру – нас будут принуждать к чужому.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

Семья пятого президента поддержала эту идею, и проект украинского центра в Херсоне получил грант Фонда Порошенко. Во время поездки на южный фронт Петр и Марина Порошенко въехали в Херсон и пообщались с местными патриотами. Херсонский украинский культурный центр носит имя Александра Меньшова – местного писателя, который шесть месяцев с семьей пробыл в оккупации, а когда вышел, стал в ряды ВСУ. Героически погиб на Бахмутском направлении. "Мы его знали лично, мы дружили. Саша – это наш херсонский писатель. Он написал книгу "Я, Фокс и оккупация. Дневник херсонца". Он мечтал, что когда война закончится, будет восстанавливать Херсон. Теперь мы будем восстанавливать город с его именем", – говорит Оксана Погомий.

"Когда Оксана Погомий пришла к нам с идеей создания Херсонского украинского культурного центра, мы с Мариной и Фонд Порошенко сразу ее поддержали. Аутентичные полотенца, куклы-мотанки, великолепная библиотека. Но дело не только в вещах, которые здесь хранятся. Это центр украинства, который уже собрал исследователей истории Херсона, мастериц и людей, мечтающих вернуться в свой украинский Херсон. И им будет куда возвращаться", – отмечает Порошенко.

"Мы будем уничтожать наших врагов не только оружием, но и украинской культурой, украинским словом, украинскими книгами, украинскими песнями и нашей любовью к родной земле", – говорит Марина Порошенко. Специально по заказу центра львовские мастерицы воспроизвели украинскую аутентичную одежду Херсонщины 19-го – первой половины 20-го века.

Порошенко отмечает: город постоянно вздрагивает от обстрелов, здесь в небе подстерегают вражеские беспилотники. Поэтому волонтерам передали детекторы дронов "Ванильный сахарок".

"Вместе с книгами, компьютерами для центра мы привезли пять "Ванильных сахарков", с которыми безопаснее развозить херсонский хлеб. Сейчас этот "Сахарок" идентифицирует в этом месте четыре объекта, возможно создающих непосредственную опасность. Это условия, в которых сейчас живут херсонцы. Проезжаешь по улицам Херсона – сердце сжимается, город пуст. Взрывы не утихают. Многие выехали, а команда "Европейской солидарности" вместе с нашей Оксаной Погомий и в таких сложных условиях не опускают руки: работают в убежищах, плетут сетки, пекут самый вкусный хлеб. Каждый день делают шаги, которые помогают нашим воинам в неравной борьбе", – говорит Петр Порошенко.

Херсонская активистка Оксана Погомий тоже пережила оккупацию, даже в условиях опасности помогала горожанам и сейчас печёт бесплатный хлеб для людей. В декабре 2022 года в Херсоне начала работу волонтерская пекарня, организованная активистами ОО "Справа Громад". Технику для пекарни – хлебопечки, генератор, систему очистки воды – привез Петр Порошенко.

5 июня 2023 года вражеский "прилет" нанес разрушения помещению пекарни, а один из пароконвектоматов, в котором выпекали хлеб, сильно посекло осколками.

"Плакать не будем, руки опускать не будем. Будем думать, как выкручиваться. Хлеб будет. Я радуюсь, что все живы. А все остальное – сейчас не важно", – сообщила тогда херсонская активистка ОО "Справа Громад" Оксана Погомий. Несколько дней понадобилось, чтобы найти и привезти в Херсон новое оборудование, рассказал Порошенко.

"Справа Громад" в Херсоне превратилась в большой гуманитарный хаб – сюда привозят продукты питания, воду, средства гигиены – все, что может понадобиться людям из пострадавших регионов. Команда Порошенко в первые дни после подрыва Каховской ГЭС организовала несколько гуманитарных конвоев и привезла более 150 тонн помощи, которую передали эвакуированным.

"Оксана Погомий и вся команда "Европейской солидарности" делают большое дело. Чувства, которые мы вместе испытали, – незабываемые. Мы объединяем свои усилия в борьбе, и это вдохновляет двигаться вперед", – отмечает Порошенко.