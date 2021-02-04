В преддверии Дня влюбленных OBOZREVATEL собрал лучшие варианты подарков по доступным ценам

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
1,1 т.
OBOZREVATEL собрал лучшие акционные предложения для подарков на День влюбленных

Иногда очень проблематично найти достойный подарок для своей второй половинки. Здесь важно учитывать индивидуальный подход: увлечения, хобби близкого человека. В преддверии праздника всех влюбленных OBOZREVATEL составил список интернет-магазинов, где можно найти варианты подарков по доступным ценам:

1. Фокстрот – в разделе представлен купон на 25% скидки на ноутбуки и смартфоны

2. Answear – прямо сейчас вы можете заказать большой ассортимент одежды, обуви и аксессуаров Armani, Guess, Liu Jo, Trussardi со скидками до 50%

3. Aliexpress – действует распродажа до 70% на мужскую одежду

4. Eobuv – можно приобрести обувь для любого сезона или аксессуары от известных европейских брендов со скидками до 50%

5. Eva – декоративную косметику Maybelline New York можно приобрести по дисконтной цене до 30%

6. Goodwine – при оформлении заказа на 12 бутылок вина зарубежных виноделов, вы получите 2 бутылки абсолютно бесплатно

7. Laba – благодаря сервису Laba, вы можете зарегистрироваться на онлайн-обучение по модерным бизнес-направлениям от настоящих профессионалов за невысокую цену вместе со своим партнером

8. MOYO – действует до 30% скидки на популярные смартфоны Samsung, Apple, Huawei, Honor, Asus с небольшими нюансами с выгодой до 30%