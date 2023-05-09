В Праге перед российским посольством устроили 'кровавую' акцию, чтобы напомнить о преступлениях РФ в Украине. Видео

Перед посольством Российской Федерации в столице Чехии в Праге провели смелую акцию, приуроченную к 9 мая, когда в России празднуют день победы в великой отечественной войне. Перед зданием диппредставительства государства-террориста женщина в кокошнике с буквой Z плавала в желто-синем бассейне с красной краской.

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Она символизировала кровь украинцев, которую российские оккупанты уже больше года проливают в рамках своей "спецоперации". Видео с места событий показало "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Отмечается, что организовали такой перформанс активистки инициативы Hlas Ukrajiny. Ее после начала полномасштабной войны в Украине организовали наши согражданки, вынужденно переехавшие в Чехию.

Напомним, что это уже не первая "кровавая" акция, которую видело указанное дипведомство России. В марте прошлого года стены посольства РФ в Праге облили красной краской, таким образом начав акцию "Кровавый месяц". Ее целью было привлечь внимание мира к ужасам войны президента России Владимира Путина в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Праге установили красноречивый памятник президенту страны-агрессора России Владимиру Путину. Кровавого диктатора представили в виде *рка, закручивающего газовый кран и с поднятой в нацистском приветствии правой рукой;

– Чехия поддержала создание специального криминального трибунала для суда над высшим политическим руководством России. Там убеждены, что преступления, совершенные армией захватчиков в мирных городах Украины, невозможно считать случайностью или ошибкой, это чистый террор.

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