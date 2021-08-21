В посольстве США поздравили с Днем Независимости, спев песню на украинском языке. Видео

Посольство США в Украине необычным образом поздравило страну с 30-летием независимости. Сотрудники ведомства спели песню на украинском языке.

Они исполнили композицию "Мой друг" группы Kozak System. Соответствующее видео было на странице посольства в Instagram (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

В дипломатическом ведомстве отметили, что таким образом они выражают дружбу между народами Украины и США, а также напомнили, что решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Видео дня

Солистом выступил советник по политическим вопросам Дэвид Геренбек, а музыкальное сопровождение обеспечила группа посольства Duck and Cover.

Также участие в оригинальном поздравлении приняли другие украинские и американские сотрудники ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховную Раду украсили цветами флага Украины. Для этого колонны здания обернули желто-голубыми лентами.