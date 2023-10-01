В Полтавской области демонтировали доску российскому генералу. Фото

В Полтавской области демонтировали доску российскому генералу Григорию Ляскину. Речь идет о Лубнах, где еще 22 июня улица, названная в честь этого коммунистического военачальника, была переименована в честь павшего Героя российско-украинской войны Виктора Новикова.

Об этом сообщил представитель украинского института нацпамяти Олег Пустовгар. Он подчеркнул, что на том месте должна быть памятная доска украинцу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поэтому логично, что и соответствующая аннотационная доска демонтирована и передана в музей. Но это место никак не может быть пустым: новая аннотационная доска должна рассказать о защитнике Украины", – написал Пустовгар.

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Герой Новиков родился 1 апреля 1978 г. в селе Березоточа Лубенского района. Он окончил Засульскую общеобразовательную школу, Войниховское СПТУ №53 и Лубенское училище №12. Срочную службу проходил в 1-й аэромобильной бригаде воздушно-десантных войск.

Еще в 1998 году Виктор Новиков принимал участие в миротворческой операции НАТО на территории бывшей Югославии, а в 2015 году получил профессию историка, работал педагогом.

"За плечами воина трагедия Иловайская и ранения. Защитник был волонтером, руководителем формирования по охране общественного порядка "Первая Лубенская сотня самообороны "СПАС". Возглавлял общественную организацию "Лубны СК Хортинг", Центр помощи участникам АТО, общественный совет при Лубенской райгосадминистрации. Награжден медалью НАТО в 1998 году, медалями "За военную службу" в 2014 году, "Участник АТО" в 2015 году, "За оборону родного государства" в 2016 году, "25 лет независимости Украины" – в 2016 году. Воин на позывной "Вертолет" был главным сержантом 1-го стрелкового взвода стрелковой роты", – сообщили в официальном сайте общины.

Погиб защитников, спасая побратима, в результате смертельного минно-взрывного ранения в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре в пятницу, 8 сентября, открыли памятную доску Великому гетману Литовскому, князю Константину Ивановичу Острожскому. Ее можно увидеть на фасаде Успенского собора.

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