В Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе, едва не зацепив людей. Фото и видео

В воскресенье, 13 июня, в Полтаве из-за сильного ветра и ливня дерево упало прямо на летнюю площадку одного из заведений. К счастью, посетители успели убежать с места происшествия.

Также ствол дерева перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветви задели фасад дома. Об этом сообщает издание "Полтавщина" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки в помещение успела перейти компания из пяти человек. В результате никто из них не пострадал.

Видео дня

Согласно источнику, администрация кафе уже обращала внимание коммунальщиков на старые деревья вдоль тротуара, но до сих пор на их заявления никак не реагировали.

Напомним, ранее в селе Широкое Запорожской области прошел смерч. По предварительной информации, он повредил минимум десять жилых домов и заборов.

Также в Одессе в субботу, 12 июня, прошел сильный ливень. В результате непогоды затопило ряд улиц в центре города.

Кроме того, в городе Изюм Харьковской области ливень полностью смыл асфальт. В то же время в Днепре выпал град размером с оливку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в Украине прошли мощные ливни. Непогода наделала беды во многих городах, вызвала наводнение на улицах, обесточила целые районы.