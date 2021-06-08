В Харькове пошел град, а Мариуполь и Полтаву затопило. Фото и видео сильной непогоды

Во вторник, 8 июня, в Украине прошли мощные ливни. Проливной дождь с грозой и градом залил Харьков. Буквально за полчаса улицы города превратились в реки, люди оказались по колено в воде. Затопило и подъезды домов.

О непогоде сообщили местные Telegram-каналы, а очевидцы выклали в сеть фото и видео последствий грозового ливня. Дождь не перестает идти и дальше. Региональная служба Укргидрометцентра предупредила, что гроза не покинет территорию Харьковской области до 21 часа.

Видео дня

"За 15 минут люди оказались по колено в воде", – прокомментировала харьковчанка свое видео.

"Пошел ливень. В подъезд не зайти и не выйти, воды по колено", – рассказала автор еще нескольких роликов.

Канал ВЕХА обнародовал также фото града в городе.

После Харькова мощные ливни обрушились и на Полтаву, непогода движется на столицу. Такая же погода будет наблюдаться в большинстве областей, а в отдельных районах прогнозируют град и шквальный ветер 15-20 м / с.

В Киеве также идут проливные дожди.

В Одессе выпал крупный град. Об этом сообщает Vgorode и публикует видео очевидцев.

От ливня страдает и Мариуполь. Здесь дождь начался примерно в 13.30 и уже через час на город выпала половина месячной нормы осадков.

Из-за непогоды затруднено движение на большинстве улиц, общественный транспорт не ходит. Часть города обесточена.

Специалисты аварийно-водолазной службы работают на выпусках в море. Чистят колодцы от мусора, который несет дождевая вода. Спасателям также начали поступать обращения о подтоплении в городе домов, подземных переходов.

Ливень вызвал наводнение на многих улицах Мариуполя. Вода начала заходить в дома, сообщило местное издание 0629.com.

Мариупольчанка, которая проживает вместе с тремя детьми в частном доме на улице Подгорной, 19 в Центральном районе, обнародовала фото и видео затопления помещения.

От последствий дождя пострадали и жители многоэтажки на улице Куприна, 37.

Напомним, синоптики предупреждали, что Украину зальет дождями с грозами.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 8 июня выпал очень сильный град. Однако осадки наблюдались местами.