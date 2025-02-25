В Полтаве демонтировали памятник Петру I. Фото

В Полтаве демонтировали памятник российскому царю Петру I. Монумент убрали из публичного пространства в соответствии с действующим законодательством и политикой деколонизации, проводимой Министерством культуры и информационной политики Украины.

Видео дня

По словам секретаря Полтавского городского совета Екатерины Ямщиковой, памятник демонтировали с соблюдением всех необходимых процедур. Об этом сообщает издание "Суспільне Полтава".

Представитель полтавской мэрии объяснила, что демонтаж монумента – это не акт вандализма, а сознательное и ответственное действие громады, которая лишается российских имперских маркеров. Решение о переносе имперских памятников было принято во время заседания исполнительного комитета Полтавского городского совета 20 февраля.

Первый памятник российскому царю Петру I установили в Полтаве в 1817 году – это был кирпичный монумент. В 1849 году его заменили новым, вылитым из чугуна.

Стоит отметить, что экспертный совет Минкульта еще в 2022 году рекомендовал демонтировать и убрать из публичного пространства три монумента в Полтаве. Кроме памятника Петру I речь идет о Монументе Славы в Корпусном парке и монументе, посвященном 200-летию Полтавской битвы, – памятнике коменданту крепости Алексею Келину и защитникам Полтавы. Его установили в 1909 году на месте четвертого бастиона крепости. К 1918 году сооружение увенчала фигура двуглавого орла.

Напомним, в Печерском районе Киева в рамках дерусификации был демонтирован памятник российскому физиологу Ивану Павлову. Он находился возле Александровской больницы.

Ранее сообщалось, что в Шептицком во Львовской области с памятника шахтеру демонтировали старую надпись. Отныне город окончательно перестал называться Червоноградом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!