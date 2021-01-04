Врачи покидают Украину ради работы в Польше: кого пригласили и что говорят медики

В Польше местные больницы уже готовят рабочие места для медиков из Украины. Им требуются врачи не только в заведения, где лечат коронавирус, а и кардиологи, терапевты, стоматологи. Ради того, чтобы спасти медицинскую сферу в своей стране, польское правительство пошло на беспрецедентный шаг – отменило легализацию дипломов для украинских специалистов.

Правда, это не очень нравится самим полякам. Там уже звучат недовольства и опасения. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Наши врачи уже подали заявки и проходят проверку

В Польше уже ждут украинских врачей. Питер, врач одной из клиник в Варшаве, рассказал, что их учреждение подало заявки на пять медиков и надеется, что это будут украинцы.

"У нас уже готовы организовать для украинских врачей бесплатные курсы польского языка. Есть даже бесплатное жилье для них. Лишь бы приехали. Нам очень не хватает анестезиологов, инфекционистов и терапевтов. Наш директор очень ждет ваших врачей", – говорит Питер.

Наши врачи едут в Польшу ради заработка

В польских агентствах по трудоустройству говорят, что в их базах уже сотни заявок от украинских специалистов – среди них есть врачи и медсестры. В Польше требуются пульмонологи, кардиологи, анестезиологи, терапевты. Также есть запрос на стоматологов и семейных врачей, которых тоже не хватает в поликлиниках Польши.

В польский Минздрав уже подано до 30 заявок от наших специалистов. Сейчас их рассматривают национальные консультанты, которые должны выяснить профессиональность кандидата. И первые украинские медики начнут работать в Польше по новым правилам уже с января года.

Польша серьезно упростила трудоустройство наших медиков: теперь отпала необходимость в легализации украинского диплома в этой стране. Раньше на это уходил как минимум год, а то и больше. Нужно было за свой счет прослушивать в польских вузах недостающие по программе лекции и сдавать экзамены.

Польский Минздрав уже получил первые заявки от наших специалистов

Сейчас же украинский медик должен просто подать свой диплом, а также справку об опыте работы врачом-специалистом в течении трех лет за последние пять лет. Нужна справка о знании польского языка. И приглашение от медицинского учреждения на работу тут, где указан срок, на сколько вас готовы взять на работу, и чем вы будете заниматься.

Правда, право заниматься медицинской деятельностью в этом конкретном учреждении будет ограничено пятью годами.

Учат язык и проходят проверку

Полина Кравченко с Полтавской области уже уволилась из своей районной больницы и день и ночь изучает польский язык. "Я даже сплю в наушниках, где звучит польский, чтобы лучше запомнить. У меня уже есть предложение из клиники, меня готовы взять терапевтом. Я очень хочу и, конечно, очень переживаю, справлюсь ли я", – рассказывает Полина.

Врачи надеются на интересную работу в Европе и достойную зарплату

В своей районной больнице она проработала уже 12 лет. Начинала медсестрой, потом стала врачом. "Зарплата в последнее время у меня была примерно 6-7 тысяч гривен на руки. Это смешно. Подрабатывала еще в другой больнице, но там тоже немного платили. Мама давно в Польшу ездит на заработки, она меня и выучила на врача, оплачивала мою учебу. А я все боялась куда-то уехать, вдруг тут что-то наладится. Не хотелось с дипломом ехать швеей или на склад работать, хотя там мои сверстницы получают на порядок больше. А вот теперь есть такая возможность. С ребенком согласились по очереди сидеть мама и свекровь. А если все будет хорошо, то сына заберу в Польшу", – говорит Полина.

А вот врач-анестезиолог из Днепропетровской области Виктор уже готовится к отъезду в Польшу. Он один из первых, кто подал свое заявление в польский Минздрав на трудоустройство.

"Меня уже опрашивали польские представители. Проверяли уровень моих знаний. Дотошно выясняли, где и сколько я работал, что входило в мои обязанности. Расспрашивали, работал ли я с больными коронавирусом. Конечно, работал! Некоторые мои коллеги говорят мне, мол, зачем ты уезжаешь, тебе ведь доплачивают 300%, зарплата сейчас хорошая. А там непонятно что будет.

Во-первых, все равно там оплата будет выше и есть возможность подзаработать еще. А что будет тут с зарплатой в следующем году – непонятно. Во-вторых, я все-таки хочу работать в нормальной европейской больнице, на нормальном оборудовании, а не думать каждую ночную смену, закончится ли кислород в реанимации, перемерзнут ли кислородные трассы. И я надеюсь, что со временем я смогу даже поехать работать дальше в Европу или займусь там научной медицинской деятельностью", – размышляет Виктор.

В Польше ждут наших пульмонологов, анестезиологов, кардиологов и даже стоматологов

Его коллега из Днепра пять лет проработал в обычной районной больнице кардиологом. "Я смог с трудом туда устроиться, пришлось даже платить взятку главному врачу, потому что без связей у нас в медицине никуда. Или будешь сидеть в сельской больнице за копейки. В районной лучше. Но тут никакого развития нет. Я мечтал, что буду лечить людей, совершенствоваться. А тут главное получить с пациента "гонорар" и часть передать руководству. А официальная зарплата сами знаете какая. Я уже даже хотел уходить или в частную клинику, или вообще другую профессию получить. А тут появилась Польша. Предложения уже есть, сейчас осталось учить язык и как-то туда пробиваться", – говорит молодой врач.

Не все поляки довольны таким решением

Правда, не все поляки довольны такой политикой своего правительства. Некоторые высказывают мнение, что из-за привлечения специалистов с востока зарплаты польским медикам увеличивать не будут. А значит, свои врачи будут еще больше уезжать на запад – в Англию, Германию, Нидерланды, Швецию. Тоже на заработки.

И еще полякам не нравится, что отменили легализацию дипломов для украинцев. "Желаю здоровья тем, кто узнает перед операцией, что его будет оперировать выходец с востока, который не сдал в Польше экзамены. Никто не гарантирует его знания и умения, но наш министр здравоохранения может за него поручиться", – написал Андрей Маккий.

Правда, многие такие высказывания называют шовинистскими. Поскольку в западной Европе точно также пренебрежительно могут относиться и к польским врачам, они ведь тоже оканчивали только польские вузы.

Некоторые поляки и раньше обращались за помощью к украинским врачам. "Я лечился у ортопеда, отличный специалист. Только им там мало платят", – сообщает Галина Летц.

"Врачи и медсестры с Украины уже давно работают в Западном Поморском. И очень хорошо", – считает Кристоф Серпенски.