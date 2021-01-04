Лікарі залишають Україну заради роботи в Польщі: кого запросили і що говорять медики

У Польщі місцеві лікарні вже готують робочі місця для медиків з України. Їм потрібні лікарі не тільки в заклади, де лікують коронавірус, а й кардіологи, терапевти, стоматологи. Заради того, щоб врятувати медичну сферу в своїй країні, польський уряд пішов на безпрецедентний крок – скасував легалізацію дипломів для українських фахівців.

Правда, це не дуже подобається самим полякам. Там уже звучать невдоволення і побоювання. Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Наші лікарі вже подали заявки і проходять перевірку

У Польщі вже чекають українських лікарів. Пітер, лікар однієї з клінік у Варшаві, розповів, що їх установа подала заявки на п'ятьох медиків і сподівається, що це будуть українці.

"У нас уже готові організувати для українських лікарів безкоштовні курси польської мови. Є навіть безкоштовне житло для них. Аби приїхали. Нам дуже не вистачає анестезіологів, інфекціоністів і терапевтів. Наш директор дуже чекає ваших лікарів", – говорить Пітер.

Наші лікарі їдуть до Польщі заради заробітку

У польських агентствах із працевлаштування кажуть, що в їхніх базах уже сотні заявок від українських фахівців – серед них є лікарі і медсестри. У Польщі потрібні пульмонологи, кардіологи, анестезіологи, терапевти. Також є запит на стоматологів та сімейних лікарів, яких теж не вистачає в поліклініках Польщі.

У польський МОЗ уже подано до 30 заявок від наших фахівців. Зараз їх розглядають національні консультанти, які повинні з'ясувати професійність кандидата. І перші українські медики почнуть працювати в Польщі за новими правилами уже з січня.

Польща серйозно спростила працевлаштування наших медиків: тепер відпала необхідність в легалізації українського диплома в цій країні. Раніше на це йшов як мінімум рік, а то і більше. Потрібно було за свій рахунок прослуховувати в польських вузах відсутні за програмою лекції і складати іспити.

Польський МОЗ уже отримав перші заявки від наших фахівців

Зараз же український медик повинен просто подати свій диплом, а також довідку про досвід роботи лікарем-фахівцем протягом трьох років за останні п'ять років. Потрібна довідка про знання польської мови. І запрошення від медичного закладу на роботу тут, у якому вказано термін, на скільки вас готові взяти на роботу, і чим ви будете займатися.

Правда, право займатися медичною діяльністю в цьому конкретному закладі буде обмежено п'ятьма роками.

Вчать мову і проходять перевірку

Поліна Кравченко з Полтавської області вже звільнилася зі своєї районної лікарні і день і ніч вивчає польську мову. "Я навіть сплю в навушниках, де звучить польська, щоб краще запам'ятати. У мене вже є пропозиція з клініки, мене готові взяти терапевтом. Я дуже хочу і, звичайно, дуже переживаю, чи впораюся", – розповідає Поліна.

Лікарі сподіваються на цікаву роботу в Європі і гідну зарплату

У своїй районній лікарні вона пропрацювала вже 12 років. Починала медсестрою, потім стала лікарем. "Зарплата останнім часом у мене була приблизно 6-7 тисяч гривень на руки. Це смішно. Підробляла ще в іншій лікарні, але там теж трохи платили. Мама давно в Польщу їздить на заробітки, вона мене і вивчила на лікаря, оплачувала моє навчання. А я все боялася кудись поїхати, раптом тут щось налагодиться. Не хотілося з дипломом їхати швачкою або на склад працювати, хоча там мої однолітки отримують набагато більше. А ось тепер є така можливість. З дитиною погодилися по черзі сидіти мама і свекруха. А якщо все буде добре, то сина заберу в Польщу", – каже Поліна.

А ось лікар-анестезіолог із Дніпропетровської області Віктор уже готується до від'їзду до Польщі. Він один із перших, хто подав свою заяву до польського МОЗ на працевлаштування.

"Мене вже опитували польські представники. Перевіряли рівень моїх знань. Прискіпливо з'ясовували, де і скільки я працював, що входило в мої обов'язки. Розпитували, чи працював я з хворими на коронавірус. Звичайно, працював! Деякі мої колеги кажуть мені, мовляв, навіщо ти їдеш, тобі ж доплачують 300%, зарплата зараз хороша. А там незрозуміло, що буде.

По-перше, все одно там оплата буде вища і є можливість заробити ще. А що буде тут із зарплатою наступного року – незрозуміло. По-друге, я все-таки хочу працювати в нормальній європейській лікарні, на нормальному обладнанні, а не думати кожної нічної зміни, чи закінчиться кисень у реанімації, чи перемерзнуть кисневі траси. І я сподіваюся, що з часом я зможу навіть поїхати працювати далі в Європу або займуся там науковою медичною діяльністю", – розмірковує Віктор.

У Польщі чекають наших пульмонологів, анестезіологів, кардіологів і навіть стоматологів

Його колега з Дніпра п'ять років пропрацював у звичайній районній лікарні кардіологом. "Я зміг насилу туди влаштуватися, довелося навіть платити хабар головному лікарю, тому що без зв'язків у нас у медицині нікуди. Або сидітимеш у сільській лікарні за копійки. В районній краще. Але тут ніякого розвитку немає. Я мріяв, що лікуватиму людей, вдосконалюватимуся. А тут головне – отримати з пацієнта "гонорар" та частину передати керівництву. А офіційна зарплата самі знаєте яка. Я вже навіть хотів іти або в приватну клініку, або взагалі іншу професію отримати. А тут з'явилася Польща. Пропозиції вже є, зараз залишилося вчити мову і якось туди пробиватися", – говорить молодий лікар.

Не всі поляки задоволені таким рішенням

Правда, не всі поляки задоволені такою політикою свого уряду. Деякі висловлюють думку, що через залучення фахівців зі сходу зарплати польським медикам збільшувати не будуть. А значить, свої лікарі ще більше їхатимуть на захід – в Англію, Німеччину, Нідерланди, Швецію. Теж на заробітки.

І ще полякам не подобається, що скасували легалізацію дипломів для українців. "Бажаю здоров'я тим, хто дізнається перед операцією, що його оперуватиме виходець зі сходу, який не здав у Польщі іспити. Ніхто не гарантує його знання і вміння, але наш міністр охорони здоров'я може за нього поручитися", – написав Андрій Маккей.

Правда, багато такі висловлювання називають шовіністичними. Оскільки в західній Європі так само зневажливо можуть ставитися і до польських лікарів, вони ж теж закінчували тільки польські вузи.

Деякі поляки і раніше зверталися по допомогу до українських лікарів. "Я лікувався в ортопеда, відмінний фахівець. Тільки їм там мало платять", – повідомляє Галина Летцен.

"Лікарі та медсестри з України вже давно працюють у Західному Поморському. І дуже добре", – вважає Крістоф Серпенскі.