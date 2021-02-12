В Польше разработали 'драгер' для проверки на коронавирус

Польская компания ML System разработала устройство, которое может определять коронавирус, анализируя дыхание человека, всего за 10 секунд.

Участие в презентации разработки принял президент Польши Анджей Дуда, сообщила его пресс-служба. Он рассказал, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате и получил негативный результат.

По его словам, прибор не имеет аналогов в мире, быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.

"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", – сказал Дуда.

Отмечается, что устройство действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, прививки от коронавируса в Украине будут делать и тем, кто уже переболел COVID-19. Однако им предложат на полгода отсрочить вакцинацию.