В Польше после вакцинации вне очереди начались увольнения, а отличившимся звездам "не дают жизни"

В Польше после скандала с вакцинацией против коронавируса вне очереди уволили двух должностных лиц Варшавского медицинского университета.

Так, 7 января была уволена с должности канцлер Малгоржата Рейник, а ранее руководитель медицинского центра Ева Тжепал, сообщает RMF24.

Отмечается, что расследование инцидента продлится до конца недели, 10 января. Внутренняя комиссия в университете уже установила, что вакцину предложили дополнительным людям вне очереди якобы из-за опасений, что не все дозы будут использованы вовремя в праздничный период. При этом канцлер Рейник была ответственна за решение.

Звездам, которые вакцинировали вне очереди, после скандала "не дают жизни". Например, польскую актрису Кристину Янде остро раскритиковал в открытом письме активист Ян Сьпевак, пишет "Радио Свобода".

"Вы публичный человек. Вы много лет комментируете общественную жизнь. Вы неоднократно публиковали посты с нескрываемым презрением к людям, которые бедны и думают не так, как вы. В то же время, живя в сегодняшней Польше, вы чувствуете, цитирую ваши слова, как будто "кто-то наплевал на вас". Сегодня вы наплевали на всех поляков. Своим поведением вы показали истинное лицо польских "элит": эгоистичных, полных презрения, коррумпированных, которые пользуются своим положением", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Польше вспыхнул масштабный скандал из-за того, что прививки против коронавируса вне очереди получили некоторые политики и звезды.