'Частичку тебя буду греть под сердцем': в Польше после пожара скончался молодой украинец

В Польше в больнице от тяжелых ожогов скончался украинец Игорь Турецкий. 23-летний парень со Львовской области несколько лет провел в соседней стране на заработках, а в ближайшее время планировал сыграть свадьбу со своей девушкой.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Игорь проживал в польском городе Катовице. В его доме произошел пожар, парень пытался погасить огонь. Но не сумел. Он умер от тяжелых ожогов уже на больничной койке.

Друзья и знакомые Игоря через социальные сети собирали помощь для семьи, чтобы перевезти тело парня домой для захоронения. Его товарищ Олег Мисак сообщил, что нужную сумму уже собрали. Он поблагодарил агентство по трудоустройству в Польше, а также владельца компании, где работал украинец, за закрытие всех финансовых вопросов по перевозке тела домой.

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На заработках в Польше Игорь провел несколько лет. До этого он трудился в известном курортном отеле в Трускавце, а также в компании по производству окон и дверей.

"Мы с ним работали совсем немного. Я запомнила его как веселого и доброго парня. Очень вежливый. Мы старались помогать друг другу, и он был один из тех, кто никогда не отказывал", – говорит девушка, с которой Игорь работал в отеле.

Его одноклассница вспоминает, что в школе Игорь был душой компании: "Мы дружили, он был веселым, таким живчиком. Любил спорт, все время с ребятами они гоняли в футбол. После 9-го класса наши дороги разошлись. Я знаю, что он в последние годы был на заработках в Европе. Эта новость о его гибели всех нас шокировала. Не хочется верить, это ужасно".

После 9-го класса парень поступил в колледж, учился на разработчика программного обеспечения.

Знакомые Игоря рассказывают, что его воспитывала мама. Сам парень был очень отзывчивым, добрым и все время старался помогать семье.

"Сколько помню его уже после школы, он все время чем-то занимался. И в последние годы все время был на заработках. Мы еще говорили, что мама вырастила хорошего сына. А тут такое горе", – говорит одна из жительниц Дрогобыча, которая знает семью.

Судя по данным со страницы Игоря в Facebook, он работал в Польше в компании по доставке посылок, в интернет-магазине.

Парень собирался жениться, его избранница – Диана, украинка со Львовской области, которая также живет в Польше. У себя в Instagram девушка написала: "Ты будешь нашим ангелом, будешь оберегать нас сверху. Такого светлого и доброго человека я не встречала никогда. Мой Игорь, спасибо, что ты оставил частичку себя для нас. Я эту частичку буду греть и хранить под сердцем", – написала она.

Можно предположить, что Диана беременна. В комментариях под ее постом друзья выражают соболезнования и пишут, что ей теперь есть ради кого жить.

Тело Игоря планируют доставить в Дрогобыч уже на этой неделе. Задержка связана с юридическим оформлением документов.