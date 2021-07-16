В Польше 2-летний украинец утонул в озере, пока его родители спали после шумной вечеринки

В Польше 2-летний Владислав погиб из-за недосмотра и безответственность родителей. Маленький мальчик, выйдя из дачного домика, пока его папа и мама крепко спали после шумной вечеринки, утонул в озере. Родителей обвинили в смерти ребенка, им грозит тюремное заключение.

Трагическое событие произошло в четверг, 15 июля, на озере Шперек Велькопольского воеводства, на территории центра "Лидо". Об этом сообщило польское издание Fakt (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Тело маленького ребенка, что плавало в воде, заметила женщина, которая прогуливалась возле озера. На место происшествия немедленно вызвали аварийно-спасательные службы. Реанимация 2-летнего мальчика заняла более 2 часов. Медики всеми силами пытались спасти жизнь малыша, но безрезультатно – ребенок умер.

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Полиция разыскала родителей маленького Владислава, ими оказалась пара из Украины, которая кроме Владыка воспитывает 12-летнюю дочь. Они приехали отдыхать в Польшу вместе с другой семьей и накануне устроили алкогольную вечеринку, которая закончилась ориентировочно в 5 утра – на следующий день на террасе коттеджа все еще лежали пустые банки из-под пива.

Когда именно малыш вышел из домика – неизвестно. Ему удалось это сделать, поскольку дверь была не заперта. Ребенок направился к озеру и упал с пристани в воду. Свидетели говорят, что мальчик, видимо, длительное время провел в воде, потому что его тело было все синее.

Экспертиза установила, что мальчик умер из-за утопления. Прокуратура в Остуве- Велькопольском начала расследование.

Родителей Владика обвинили в том, что они подвергли своего 2-летнего сына непосредственной опасности и нечаянно повлекших смерть ребенка, оставив дверь дома незапертой.

Они признали свою вину. В Польше родителям Владика грозит тюрьма от 3 месяцев до 5 лет.

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