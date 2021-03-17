В полиции назвали дату возобновления выдачи разрешений на оружие в Украине

С четверга, 18 марта, в Украине возобновится процесс выдачи разрешений на оружие после расформирования соответствующей службы в начале месяца.

Сейчас еще нарабатывается алгоритм работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля, сообщил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Соответствующая служба еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все сотрудники этих подразделений на период переформатирования выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции", – уточнил он.

Клименко добавил, что полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие планируют в ближайшем будущем передать в сервисные центры Министерства внутренних дел.

"Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Это минимизирует возможность коррупционной составляющей во время этого процесса. Кроме того, создается Единая база зарегистрированного оружия", – добавил он.

Также глава Нацполиции уточнил, что срок проведения служебного расследования, на который был приостановлен процесс выдачи или продления разрешений, не будет учитываться при перерегистрации оружия и штрафных санкций тоже не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта была расформирована разрешительная служба, выдававшая разрешения на оружие. Причиной тому стало разоблачение коррупционной схемы. В частности, речь идет о выдаче разрешений с нарушениями и использовании поддельных документов.

Позднее в МВД анонсировали запуск новой системы.