В поезде "Укрзалізниці" пьяный мужчина приставал к пассажиркам: полиция и проводники не смогли помочь. Видео

Пассажирка "Укрзалізниці" Екатерина Тельмащук пожаловалась на неадекватного пассажира, который ехал с ней в одном купе. По словам девушки, полиция и проводники не могли защитить людей от пьяного дебошира.

Инцидент произошел в поезде Львов-Мариуполь. Тельмащук на своей странице в Facebook написала, что столкнулась в поезде с мужчиной, который шумел, не давал спать, оскорблял и приставал к ней и еще одной девушке в купе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Она уточнила, что инцидент произошел после часу ночи. Позже к пьяному дебоширу пришел друг из другого вагона, который включил музыку в купе у девушек.

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Тельмащук рассказала, что мужчины не реагировали на просьбы и замечания. После чего девушка обратилась к начальнику поезда, который поговорил с пассажирами и отправил одного из них в свой вагон. На просьбу отселить другого пьяного мужчину проводница ответила, что больше нет мест, а снять его с рейса она не может.

Пострадавшая девушка добавила, что даже после беседы с проводниками и начальником поезда, мужчина в ее купе продолжал вести себя неадекватно и не давал спать. В результате пассажирка вызвала полицию на ближайшую станцию – в Тернополь. Однако полицейские сказали, что у них нет оснований снять с поезда пьяного дебошира, который приставал к пассажиркам. В результате девушек перевели спать в другое купе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в поезде Мариуполь-Киев насильник напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Около 3:00 она проснулась от ударов по голове. Мужчина снял трусы и начал к ней приставать.