В Пирогово появился первый в Украине гарнизонный храм ВСУ: его торжественно открыл командующий ООС Наев

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогове на южной окраине Киева состоялось торжественное событие: на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в древнем казацком храме Святого Николая провели торжественное богослужение. А сам деревянный храм XVIII века теперь считается первым гарнизонным храмом Православной церкви Украины.

Как сообщают Факты ICTV, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в храм прибыло много военных капелланов ВСУ. Их поздравил лично командующий объединенными силами Сергей Наев: "Вместе с Православной церковью Украины мы выполняем задачи по мотивации, в том числе и духовной мотивации наших защитников и защитниц. Потому что вера в Бога, которая есть в сердце каждого украинца, должна быть всегда с каждым, где бы кто ни находился".

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Деревянный казацкий храм Святого Николая имеет удивительную историю создания и спасения. Он был построен в XVIII веке в селе Городище Менской городской общины Черниговской области. На одной из стен храма даже удалось найти дату его основания – 1763 год. Деревянный казацкий храм Святого Николая – одна из самых ценных святынь казацкой эпохи украинского деревянного барокко.

Несмотря на это, храм был заброшен, а в советские времена коммунистический режим превратил его в зернохранилище. Потом один из последних образцов деревянного казацкого барокко был покинут, гнил, а бесценные деревянные элементы просто растаскивали.

Более 5 лет назад представители семьи Довгих — Тарас Довгий, Станислав Довгий и Олесь Довгий — выступили меценатами перевозки и реставрации этого храма. После завершения работ его подарили Музею под открытым небом в Пирогове. Огромная команда мастеров, а также реставраторов и ученых работала над восстановлением уникального храма из с. Городище. Восстановили не только архитектуру храма, но и его иконостас. Во время реставрации было обнаружено немало древних фресок, и теперь Свято-Николаевский храм на 80% аутентичен – такой, каким был в XVIII веке. А осенью 2020 года в Пирогове были завершены работы по монтажу перевезенной и отреставрированной церкви. Восстановленный храм освятил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Торжественное богослужение 1 октября посетил Тарас Довгий — главный инициатор и организатор спасения и перевозки храма в этнографический музей. "Эта история – многовековая история нашей украинской казацкой вольницы – получила реинкарнацию, новое дыхание и мощную энергетику слова Божьего, духа Божьего, духа украинского казачества", — поделился он эмоциями с журналистами.

"Впервые в истории независимой Украины создан военный православный храм — храм украинского войска Православной церкви Украины. Это гарнизонный храм, поэтому в нем теперь будут проводить богослужения именно капелланы. Здесь уже стоят штандарты украинского войска и знамена разных родов войск. Настоятель храма – подполковник Вооруженных сил, а также военный капеллан. Борис Кутовой уверен, что именно военные капелланы должны проводить здесь богослужения", — сказали журналисты.

Сам военный капеллан Борис Угловой, настоятель первого гарнизонного храма ВСУ, подчеркнул важность работы своих коллег: "Они очень хорошо понимают, как нужно общаться с военными, поскольку сегодня весьма важно поддержать наших воинов, поддержать молитвой к Богу, поддержать простым добрым словом и состраданием".

Двери храма открыты для всех, кто посетит территорию Национального музея народной архитектуры и быта Украины и захочет помолиться за наших защитников и защитниц.

Напомним, что семья Довгих ранее выступила меценатом в восстановлении согласно архивам уникальной иконы Богородицы Никопеи и установлении на ее историческое место на Золотых воротах. Эта икона благословляла войско на победу и счастливое возвращение домой.