В первые дни оказался в оккупации под Киевом, но тогда сумел скрыться: что известно о жертвах российского обстрела столицы

В понедельник, 8 июля, российская армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Кроме детской больницы "Охматдет", ракеты разрушили подъезд многоквартирного дома на Сырце, сад и часть жилого дома в Голосеевском районе, клинику "Адонис" на "Левобережной". Также одна из ракет попала в верхние этажи здания в Соломенском районе, где погибли семь человек.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Хотел мобилизоваться, но его не брали

В Киеве во время российского ракетного удара погиб 50-летний Олег Уфимцев, подполковник Службы судебной охраны.

В тот день, 8 июля, Олег отправился смотреть квартиру для аренды на Соломенке: они с женой Светланой давно хотели улучшить свои жилищные условия. Он уже поднялся на верхний этаж в квартиру, когда прилетела ракета. Ударом снесло верхние этажи высотки, а Олега буквально выбросило оттуда.

Светлана поначалу даже не подозревала, что Олег мог попасть под ракетный удар. Она набирала его телефонный номер, но он не отвечал. Тогда уже начала беспокоиться.

Сам Олег Уфимцев родом из Бердянска, в начале полномасштабной войны он с семьей выехал из оккупации.

"Олег работал в службе охраны суда и в первые дни оккупации помогал судьям вывозить документы. До этого он работал в полиции. Многие в Бердянске знали его, люди до сих пор не могут поверить в то, что он погиб. Он казался бессмертным. Олег был в хорошей физической форме, никогда не проходил мимо несправедливости, он ничего не боялся", – рассказала OBOZ.UA знакомая семьи.

До сих пор в оккупированном Бердянске живут его мама и брат. Оккупанты практически еженедельно проводят у них обыски, пытаясь хоть что-то найти.

Старший сын Уфимцева служит в ВСУ, а младший учится в 5-м классе. В последнее время Олег работал инструктором в тире. Также он был волонтером.

По словам знакомой, Олег несколько раз пытался мобилизоваться, но ему все время отказывали.

Жена Светлана, с которой Олег прожил 18 лет, сейчас осталась одна с сыновьями.

Сумел выбраться из оккупации

8 июля во время ракетного обстрела на Соломенке погиб 28-летний Михаил Терещенко, житель города Васильков Киевской области.

Как рассказали родные Михаила, в то утро он был на работе в офисе. Когда раздалась тревога, им всем сказали спуститься вниз. Было ли там укрытие или Михаил не успел до него дойти, родные не знают. Но во время прилета ракеты он был на улице.

Молодой человек погиб, травмированный обломками здания. В общем там погибли семь человек.

По словам Александра, отца Михаила, сын всегда жил по законам добра, никогда не оставался в стороне, если кому-то нужна была помощь, мог посоветовать и успокоить. С детства он рос порядочным человеком. Едва заходил в комнату, она наполнялась теплом, искренним смехом и ласковой улыбкой.

В начале полномасштабной войны, в первые дни марта, когда россияне подходили к Киеву, Михаил был на даче возле Броваров. Туда зашли российские танки и один из них стоял буквально под окнами его дома. Михаил вместе с семьей его девушки сначала скрывался в подвале, но потом вышел и крикнул: "Не стреляйте! Здесь есть люди". Россияне всех завели в один дом и там оставили.

У него отобрали документы и телефон. Однако еще один телефон ему удалось скрыть, и он смог буквально на несколько секунд связаться с отцом и сообщить, что с ним все хорошо.

При первой возможности Миша с другими людьми смогли бежать ночью. Они очень тяжело добирались через поля, удавалось ночевать в каких-то подвалах. Потом обнаружили железнодорожные пути и уже по ним выбрались оттуда.

Так сложилось, что своей семьей завести он не успел. Но он всегда мечтал о большой семье, где царила бы любовь, взаимопонимание, уважение друг к другу. По словам родных, в детстве Михаил мечтал, когда вырастет, заниматься делом, которое ему будет интересно.

В последние два года он работал менеджером, анализировал ситуацию на рынке торговли и работал 24/7. Михаил считал, что вся жизнь у него впереди. В этом году он поступил в аспирантуру, его специальность связана с радиоэлектроникой. К сожалению, поучиться там он не успел.