В Пентагоне подтвердили старт учений украинских военных по работе с Patriot: появились детали

Пентагон подтвердил, что США начнут обучение от 90 до 100 украинских солдат работе с ракетной системой Patriot. Учения стартуют уже на следующей неделе в Оклахоме и продлятся "несколько месяцев".

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Об этом сообщает американский телеканал CNN. "После развертывания Patriot США внесет свой вклад в потенциал противовоздушной обороны Украины и предоставит украинскому народу еще одну возможность защитить себя от продолжающихся воздушных атак России", – сказал пресс-секретарь Пентагона, генерал Пэт Райдер.

Он также подтвердил, что ранее объявленная программа общевойсковой подготовки украинских батальонов в Европе также начнется уже на следующей неделе. Это "не потребует значительного или какого-либо увеличения количества американских инструкторов", направляемых в Европу.

Напомним, США объявили об отправке Украине ракетной системы Patriot в конце декабря, когда президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон и встретился со своим коллегой Джо Байденом.

США предоставят одну батарею Patriot, которая включает в себя электроэнергетическое оборудование, компьютеры, систему управления боем и до восьми пусковых установок. Батарея обслуживается примерно 90 солдатами, и на подготовку уходят месяцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, развертывание в Украине систем противовоздушной обороны Patriot ожидается в максимально сжатые сроки. Сейчас уже началась подготовка к передаче этого вооружения нашей стране. Также украинские власти продолжают работать над тем, чтобы армия получила новые образцы вооружения в 2023 году.

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