В ОВА рассказали, сколько гражданских остается в Соледаре: эвакуация сейчас невозможна

В Соледаре Донецкой области, который буквально стерли с лица земли и пытаются захватить войска РФ, остаются 523 мирных жителя. В основном это люди старше 50 лет.

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Об этом в эфире национального телемарафона сказал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Некоторые гражданские решили уехать из города сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий.

В ОВА отметили, что все люди, которые хотели выехать из Соледара до начала самых ожесточенных боев, имели возможность это сделать.

"Пока не будет возможности безопасно заехать и уехать из города, эвакуацию проводить не будут", – говорит Кириленко.

Он объяснил, что должен не только максимально помогать гражданским выехать из города, но и заботиться о тех, кто будет их вывозить. Это очень опасно, а никакая бронированная техника не может защитить от тех снарядов, которыми российские оккупанты обстреливают Соледар.

Точной информации о том, остаются ли в городе дети, пока нет, однако там точно до сих пор живут пожилые люди. Все они постоянно находятся в укрытиях, потому что в Соледаре нет ни одного уцелевшего здания.

"У них есть запас питания. Металлические печи, дрова. Все было накоплено до нового года с запасом. Власть занималась распределением, и запасы у местных в Соледаре есть. Мы закрывали глаза, что у людей есть старые запасы и раздавали еще, потому что понимали что ситуация может ухудшиться", – объяснил начальник ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 10 января владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин распространил фейк о том, что российские оккупанты якобы "взяли под контроль" украинский Соледар Донецкой области. Журналист Юрий Бутусов опроверг это, отметив: окружения Сил обороны в этом районе нет.

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