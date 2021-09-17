Страх, как мотиватор войны. Страх, как средство управления социумом. Страх, как важное социально-психологическое оружие.

Для поддержания страха в населении ОРДЛО все методы хороши. Я с 2014-го года описываю все приемы манипуляций, которые применялись в ОРДЛО. Нагнетание обстановки и манипуляции фактами в СМИ, это полбеды. Осознанное создание фейков, то есть обмана, вот это беда.

И когда мы говорим о наказании о коллаборционизме, вернее о том, какие группы населения ОРДЛО должны быть освобождены от наказания за коллаборционизм, меня вот передергивает. Ведь позиция общества — не стрелял, значит, не враг. То есть, не брал в руки оружие, не служил в "армии ополчения", не был "милицией лнр" — тогда житель ОРДЛО обычный рядовой заложник войны, коллаборант поневоле. Так ли это? Нет! Категорично, нет. Все, что делают все категории людей в ОРДЛО, они делают осознанно.

Осознанно орали "путин введи", осознанно шли на "референдум", осознанно помогали РФ проводить митинги, осознанно останавливали колонны ВСУ, осознанно поддерживают и создают фейки об Украине, естественно, негативные.

"Распятые мальчики" плодятся в ОРДЛО со сверхзвуковой скоростью. Но, когда фейк и ложь стряпают журналисты за деньги, это понятно, а вот когда люди распространяют слухи абсолютно безвозмездно, получая от этого удовольствие, это беда.

Они не изменятся, понимаете?! Они уже так привыкли, жить во лжи, во имя лжи, быть частью лжи. Над созданием негативного имиджа Украины, Европы, США, ВСУ, НАТО в ОРДЛО трудятся денно и нощно не покладая рук. Учителя в школах, воспитатели в детсадах, преподаватели ПТУ, училищ, ВУЗов ОРДЛО, журналисты, врачи, медсестры, чиновники, водители, предприниматели, пенсионеры, которые ездят в Украину за пенсией.

Критическое большинство жителей ОРДЛО винтики в механизме лжи. И они создают фейки, распространяют их, фактически создают альтернативную реальность, в которую реально верят сами. И как только в ОРДЛО назревает очередной "бум" или "упс", финансовый ли, экономический, политический и социальный, звенящей нотой в уши населению летят страшные истории про распятых мальчиков.

Сейчас в ОРДЛО бум фэнтези про Украину. Причин несколько. Поэтому статью разобью на 3 части, чтобы вы внимательно ко всему присмотрелись. Эх, как не хватает Горького Лука с его Наукой, он бы на кафедре разложил бы это все по полочкам. Но, если солдата нет в строю, на его место становится другой солдат. Поэтому, считайте, что это тоже кафедра, и мы изучаем войну. Хотя, мне больше нравится слово "препарируем войну".

Я обратила внимание на то, что в ОРДЛО активно началась эпопея фейкометание с появления в СМИ, случайно выжившего после разборки на органы "айдаровцами" Алексея Сердюка, который начал каждый день мелькать по ОРДЛО-ТВ с истерикой "органы, расчлененка, запытанная в казематах "айдара" медсестра, распятые дети. Все бы ничего, уже как-то и привычно, если бы не одно, но, данный индивидуум не был медийной особой. Его, как пупырку, достали из сундука и сунув палец в попу, оживили куклу, которая говорит–то с трудом, путая имена, фамилии, числа, расположения, даты. Но, он торжественно обещал начало громогласных расследований о "зверствах ВСУ" на Донбассе. И я села в засаду. И не ошиблась.

В ОРДЛО разворачивается огромнейшая, финансируемая из Москвы кампания, нет, не по созданию фейков, их здесь наплодили, а хуже — по зачистке следов преступлений "народного ополчения", совершенного здесь за годы войны. Здесь переписывают историю. Это сложно, если учесть, что нужно создать образ жертвам ВСУ порядка 45 тысяч пропавших без вести, убитых, изнасилованных, похищенных людей.

Коллаборционистам поставлены задачи в кратчайшие сроки:

Зачистить все "ляпы" в слезливых историях про "распятых мальчиков". Создать видимость расследования исчезновения и убийства всех, кого ищут в ОРДЛО. Создать легенды каждому из погибших или пропавших без вести за годы войны, естественно, как жертве ВСУ.

Именно про эти задачи на каждом шагу весело и без задней мысли рассказывает случайно выжившего после разборки на органы "айдаровцами" Алексей Сердюк, вчерашний ополченец, сегодняшний "историк-журналист-ученый".

Зачищая созданные "фейки", ставшие кислотными, то есть бьющими уже по репутации (о чем это я) самих оккупантов, последние не рассчитали одного: реакции населения. Жители ОРДЛО настолько поверили в "распятых мальчиков" "полин солодких", что возмущаются, когда оккупанты подчищают свои ляпы и стирают фейковые жертвы с досок памяти. В соцсетях ОРДО идет настоящая истерика по поводу того, что с плиты памяти так называемой "аллеи ангелов", исчезли имена нашумевших "героев": Полины Солодкой и Полины Вороновой, якобы убитых солдатами ВСУ.

Напомню: пользователи социальных сетей ОРДЛО и РФ в 2014-м году распространили фотографию с девочкой, которая якобы была убита во время боевых действий на Донбассе. Никто не искал исходник фото. Гомо-советикус этого априори делать не будет, а гомо-донбасиус тогда просто заглатывал любую информацию про "Украина-зло", поэтому тоже ничего не проверял.

Фото унесло по группам "новоросов", "республик", и только потом они пошли в "эфир" раша-тв. В описи к фотографии указывалось, что "убитая укро-нациками" 6-летняя Полина Солодкая погибла 8 июня 2014 года в Славянске. Фотографией махал "освободитель" Гиркин, и все российские пропагандисты. Нет, понятное дело, война и на войне гибнут люди, и особенно дети, которые любопытны, оставлены без родительского надзора. Это страшная сермяжная правда войны: там, где оружие, ненависть и оккупанты, там всегда гибель людей.

Но на фотографии, которой поднимали в бой против "укро-фашизма" была погибшая от рук маньяка-педофила в российском городе Уссурийск 8-летняя Анастасия Луцишина.

Анастасия Луцишина вечером 19 февраля 2013-го года ушла из школы после тренировки по легкой атлетике и направилась к автобусной остановке, где должна была встретиться с родителями. Не дождавшиеся ребенка родители заявили о пропаже дочери в полицию. Тело девочки было найдено в 15 километрах от Уссурийска, в снегу рядом с дорогой через пару дней. Позднее был задержан таксист, подозреваемый в убийстве девочки, он дал признательные показания и взят под арест, на сегодня он отбывает наказание за убийство ребенка в российской тюрьме. А фото погибшей Насти стало вирусным, и было использовано российскими пропагандистами для разжигания ненависти к Украине. Настю Луцишину нарекли "Полина Солодкая", "переселили" в Славянск, и "убили руками укро-фашистов" в 2014-м году.

Представляете, как эти фото погибшей дочери видеть родителям Насти все эти годы информационной войны, ведь это фото достают каждый год, чтобы помахать перед носом всеядных гомо-советикусов "не забудем — не простим"?

Но, благодаря информационному фронту, информационным блогам, волонтерам, исследователям войны, которых достаточно много в Украине, образ виртуальной "Полины Солодкой", так нещадно эксплуатируемый россиянами и ОРДЛынцами, стал кислотным, то есть каждый факт апелляции РФ "вот Украина убила", превращал ее во лгунью, обнажал ее гнилое пропагандистское нутро, которое не щадило даже память российской девочки, погибшей от рук российского маньяка.

В то, что "Полина Солодкая" существовала и ее убили украинцы, в ОРДЛО верят безоговорочно, а вот в маньяков, приехавших из РФ охотиться в ОРДЛО там не верят. И вот фамилии и имена девочек-фейков, оккупанты и коллаборционисты стерли-таки с надгробья, тихо, как вор, заметая следы своего вранья.

"Почему с аллеи ангелов убрали имена погибших Полины Солодкой и Полины Вороновой" — сокрушаются в соцсетях доверчивые ОРДЛынчане, которые за 8 лет войны так и не научились гуглить и проверять информацию. И таких ситуаций в ОРДЛО много. Исчезают памятники "погибшей от рук ВСУ, карателей", придуманной девочке, которую невозможно, как и ее родителей найти, например, в ЗАГСе оккупированного города.

Внезапно умирают "свидетели", которые давали показания, как, например, в Свердловске "правосеки расстреляли шахтерский автобус". В школах меняют композиции фото на стенах "погибшие от рук карателей", сокращая их на количество фото-фейков.

Фото-фейки, любимая тема россиян. Одни "деды на палках", которые каждый год продаются в магазине, их фото скачивают из интернета, чего стоят. Так же в ОРДЛО штамповали и фото "героев ополчения, которого разобрали на органы укро-каратели", а на фото киргиз из соцсетей, живой и здоровый, который ни сном, ни духом о том, что он уже органы в солдатах НАТО.

Фейков в ОРДЛО наплодили столько и так информационно их отработали, что объяснить теперь населению, куда делись с памятника "погибшие от рук ВСУ" девочки, невозможно! Волонтеры ОРДО, выявив после переноса стелы памяти ряд несоответствий и укоротившийся список, тут же забили тревогу "не забудем — не простим, а куда делись-то". И на фото волонтеры вроде как пользователи интернета, молодые, забавные. Погуглить о "убитых" они даже не догадались, начали кампанию "почему стирают нашу память", чем существенно подставили руководство "днр".

Цитата из соцсетей ОРДО: "После переноса комплекса "Аллея Ангелов" в парк около Дворца Пионеров мемориальный камень с именами погибших детей Донбасса был заменён. Кто инициировал замену, пока непонятно. Новый список жертв войны лишился нескольких имён, в частности первого убитого ребёнка, Солодкой Полины, и задавленной пьяным украинским солдатом Ставцовой (Вороновой) Полины. Обеих девочек может объединять лишь то, что погибли они в Славянске и Константиновке — на контролируемой сейчас украинцами территории. Новая версия памятника лишилась не одного имени. Исчезли имена Кардаш Надежды из Артемовска, Байкина Никиты и Байкиной Каролины из Мариуполя, Лавренюк Дарьи из Мариуполя и Солодкой Полины из Славянска. К сожалению, война на Донбассе всё ещё имеет множество тайн, поэтому отследить судьбу первых четырёх сейчас мы не можем — дай Бог первоначально их имена были добавлены случайно и сейчас они живы (а есть иные причины удалять погибших с мемориального камня?). Но судьба Полины Солодкой печально известна: 8 июня 2014 шестилетняя жительница Славянска стала первым убитым ВСУ ребенком".

Как видите, пропаганда сделал свое дело. И люди в ОРДЛО настолько в нее верят, что вот если сейчас сами опочленцы, путин, весь Кремль и вся РФ, все россияне скажут "народу Донбасса", что им врали, врали все эти годы, убивая их, расстреливая их города им врали, жители ОРДЛО в это не поверят и будут орать – "как это, а где убитая укро-дрг Полина Солодкая".

А вот почему РФ и коллаборанты это делают, и что еще на этом фронте происходит в ОРДЛО, я напишу в следующей части, чтобы было все понятно и важные новости не потерялись за много букв.

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