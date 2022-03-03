В ОП поблагодарили бизнес и волонтеров за гуммопомощь Украине

Офис президента поблагодарил всех небезразличных украинцев и международных партнеров, которые занимаются поставкой гуманитарных грузов Украиной.

Об этом заявил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко. Он подчеркнул, что кроме реальной войны Россия хочет создать в нашем государстве гуманитарный кризис.

"Спасибо бизнесу, волонтерам, международным партнерам, которые собирают и доставляют гуманитарные грузы по Украине. Ваша помощь крайне важна! Немного позже напишу, что сделано, чтобы система работала максимально быстро", - написал Тимошенко.

Видео дня

По его словам, на сегодняшний день по железной дороге уже отправлено более 1 000 тонн такой помощи.

"Отдельная благодарность железнодорожникам, которые доставляют гуманитарные грузы поездами в окруженные врагом города", — сказал Тимошенко.

Он подчеркнул, что Россия не просто ведет войну против нашего народа с нарушением всех правил и норм международного права, она хочет создать гуманитарный кризис.

"Это делается, чтобы потом присылать фальшивые гумконвои, как это было в 2014 году в Донецке и Луганске. Украинцы понимают, что нас не нужно "асвабаждать" и спасать. Государство, люди, международные партнеры работают вместе в это тяжелое время", — добавил Тимошенко.