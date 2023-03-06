В оккупированный Мелитополь прислали учителей русского языка из Дагестана: те уже заявили, что наши школьники ''не знали элементарного''

В общеобразовательных школах временно оккупированного Мелитополя русский язык и другие предметы преподают учителя из Дагестана – исламской республики, входящей в состав РФ. Сюрреализм происходящего очевиден: женщины восточной внешности в хиджабах на ломаном русском жалуются, что дети в Запорожской области говорят исключительно на украинском языке.

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Об образовании под гнетом захватчиков федеральные телеканалы сняли пропагандистский сюжет. В нем "педагоги" изощренно врут о том, что школьная программа не рассчитана на русскоязычных детей, большинство школьников не имеют элементарных знаний.

"Они в 11 классе не знают того, что положено знать в шестом. Например, сколько на планете материков. Также они убеждены, что именно их предки вырыли Черное море", – рассказывает "учитель географии" по имени Абубакар Мирзабулаев.

"Для этих детей русский язык как иностранный, прямо на уровне английского", – уверена Заира Бахтурдинова.

Неудивительно, что этот репортаж вызвал кураж и насмешки со стороны украинских пользователей. Пропагандисты, которые беспрестанно твердили, что Запорожская область – часть "русского мира", в первую очередь из-за языка общения, кардинально сменили пластинку. А вообще сюрреализм происходящего очевиден.

Ранее OBOZREVATEL собрал наиболее яркие исторические фейки, которые Россия десятилетиями продвигала по отношению к Украине и украинскому народу. Среди них – неполноценность украинского языка и вторичность национальных традиций.

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