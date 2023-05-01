В оккупированных Мелитополе, Энергодаре и Бердянске появились улицы Дмитрия Коцюбайло 'Да Винчи'. Фото

Украинские патриоты назвали улицы во временно захваченных Россией городах на Запорожье именем Дмитрия Коцюбайло – командира 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины. Смелая акция в честь погибшего Героя была организована активистами движения "Желтая лента" в оккупированных Бердянске, Мелитополе и Энергодаре.

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Фото опубликовали в Telegram-канале "Желтой ленты" в понедельник, 1 мая. Коцюбайло погиб в боях с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.

Как отметили патриоты, улицы "Да Винчи" напоминают захватчикам из России, что они здесь ненадолго.

"Борьба за каждый украинский город продолжается, улица "Да Винчи" на улицах временно оккупированных городов пугает врагов и напоминает оккупантам и коллаборантам, что их время истекает", – говорится в сообщении.

Участники движения гражданского сопротивления призвали украинцев на временно захваченных территориях присоединяться к акции через чат-бот "Разом" и перерисовать навязанные оккупантами российские названия улиц на "ул. Дмитрия Коцюбайло".

Напомним, что Герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" был ранен в районе Бахмута 7 марта. Уже 10 числа воина похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле. Почтить память "Да Винчи" пришли тысячи украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией украинском Крыму патриоты продолжают сопротивление. На улицах Севастополя и других городов снова появились плакаты активистов и желтые ленты – символ мирного протеста против российских захватчиков.

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