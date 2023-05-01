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В оккупированных Мелитополе, Энергодаре и Бердянске появились улицы Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото

Ольга Липич
Общество
2 минуты
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В оккупированных Мелитополе, Энергодаре и Бердянске появились улицы Дмитрия Коцюбайло 'Да Винчи'. Фото

Украинские патриоты назвали улицы во временно захваченных Россией городах на Запорожье именем Дмитрия Коцюбайло – командира 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины. Смелая акция в честь погибшего Героя была организована активистами движения "Желтая лента" в оккупированных Бердянске, Мелитополе и Энергодаре.

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Фото опубликовали в Telegram-канале "Желтой ленты" в понедельник, 1 мая. Коцюбайло погиб в боях с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.

Как отметили патриоты, улицы "Да Винчи" напоминают захватчикам из России, что они здесь ненадолго.

В оккупированных Мелитополе, Энергодаре и Бердянске появились улицы Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото
В оккупированных Мелитополе, Энергодаре и Бердянске появились улицы Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото

"Борьба за каждый украинский город продолжается, улица "Да Винчи" на улицах временно оккупированных городов пугает врагов и напоминает  оккупантам и коллаборантам, что их время истекает", – говорится в сообщении.

В оккупированных Мелитополе, Энергодаре и Бердянске появились улицы Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото
В оккупированных Мелитополе, Энергодаре и Бердянске появились улицы Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото

Участники движения гражданского сопротивления призвали украинцев на временно захваченных территориях присоединяться к акции через чат-бот "Разом" и перерисовать навязанные оккупантами российские названия улиц на "ул. Дмитрия Коцюбайло".

В оккупированных Мелитополе, Энергодаре и Бердянске появились улицы Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото
В оккупированных Мелитополе, Энергодаре и Бердянске появились улицы Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото

Напомним, что Герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" был ранен в районе Бахмута 7 марта. Уже 10 числа воина похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле. Почтить память "Да Винчи" пришли тысячи украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией украинском Крыму патриоты продолжают сопротивление. На улицах Севастополя и других городов снова появились плакаты активистов и желтые ленты – символ мирного протеста против российских захватчиков.

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