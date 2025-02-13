В оккупированном Скадовске детей заставили назвать Россию 'родительским домом' и восхвалять захватчиков. Видео

В оккупированном Скадовске в Херсонской области детей в садах заставляют восхвалять оккупантов. Российские власти города разослали приказ снять видео с поздравлениями для захватчиков, чтобы отправить их на конкурс до 23 февраля.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из информации, размещенной в родительских группах. Также было опубликовано видео, на которых питомцы сада "Теремок" поздравляют военных страны-агрессора с "днем защитника отечества".

При этом страну-агрессора РФ, оккупировавшую левобережье Херсонщины, малыши по принуждению называют "родительским домом".

По словам родителей, из оккупационной администрации Скадовска руководству садика поступил приказ отснять видео поздравления на 23 февраля.

Кадры с украинскими детьми, которых заставили восхвалять россиян, планируют отправить на конкурс лучших поздравлений.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Северодонецке в Луганской области оккупанты для девятиклассников устроили профориентационные мероприятия, где главным "работодателем" является российский военкомат. Подростков агитируют сразу после школы заключать контракт, минуя срочную службу, и отправляться на фронт воевать против соотечественников.

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