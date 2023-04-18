В оккупированном Севастополе 'бавовна': мощный взрыв слышали и за городом

Во временно оккупированном Крыму днем 18 апреля прогремел мощный взрыв. Вероятно, российских захватчиков посетила очередная "бавовна".

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В частности, взрывы были слышны в Севастополе и за городом. Об этом сообщили в соцсетях.

"В 15:20 на Северной стороне Севастополя наши подписчики слышали звук дальнего, но мощного взрыва. В Инкермане, который рядом с Северной, тоже было очень слышно", – говорится в сообщении.

Официально о причинах взрывов на временно оккупированном полуострове Генштаб ВСУ пока не сообщал. А так называемая незаконная российская "администрация" постоянно умалчивает реальность, заявляя, что "все спокойно".

Стоит отметить, что временно оккупированный Россией Крым был и является неотъемлемой частью Украины. И справедливость в этом вопросе обязательно будет восстановлена. Это может произойти как военным, так и дипломатическим путем, а также их комбинацией.

В то же время бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что у нашей страны уже есть возможность начать деоккупацию временно захваченного Россией Крыма. По его мнению, в первую очередь полуостров нужно изолировать от страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о взрыве в Кировском районе Крыма, недалеко от села Кринички. Туда захватчики ранее стянули много техники.

Также сообщалось, что гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об отмене парада на 9 мая в Севастополе и других населенных пунктах полуострова. Такое решение, по его словам, было совместно принято крымскими и севастопольскими "властями" "из соображений безопасности".