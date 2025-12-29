В оккупированном Мариуполе открыли театр, где от российских бомб погибли сотни людей: часть актеров согласилась работать на 'новую власть'

В оккупированном Мариуполе открыли реконструированный Мариупольский драмтеатр. Здание, которое стало братской могилой для сотен жителей города после того, как россияне сбросили на него две авиационные бомбы. До сих пор точное количество жертв не установлено. Теперь на обновленной сцене будут показывать водевили и комедии, а часть актеров театра как ни в чем не бывало принимает в них участие.

"Вокруг все взрывалось"

Мариупольский драмтеатр стал символом безжалостной российской оккупации Украины. Несколько сотен жителей города скрывались в подвале драмтеатра от обстрелов и бомбежек российских военных. Среди них были и дети. Чтобы как-то защититься, мариупольцы написали на асфальте белой краской слово "ДЕТИ".

Однако это их не спасло. 16 марта 2022 года российские военные сбросили с самолета на театр две 500-килограммовые бомбы. Под развалинами здания погибли сотни людей.

Как рассказывают очевидцы, перед трагедией в театр прибыло много горожан, они готовились к эвакуации, но из-за обстрелов провести ее не удалось. Незадолго до бомбардировки часть из них своим ходом покинула город. Но часть осталась.

Когда раздались взрывы, людей в театре стало заваливать обломками, возник пожар. Часть из них смогла выбраться. Однако далеко не все. Очевидцы рассказывают, что, вырвавшись из-под обломков, они слышали стоны и крики людей.

"Вокруг все взрывалось, нас продолжали обстреливать. Мы бежали куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого ада. Падали, поднимались, снова бежали, вокруг все разлеталось от взрывов", – рассказала нам одна из очевидцев.

Ирина Хаджава смогла вытащить из развалин старшую внучку – 8-летнюю Валерию, а сын с невесткой и младшая, 2-летняя внучка так и остались в театре. Женщина не хочет рассказывать подробности, поскольку каждый раз воспоминания приносят ей боль. Сейчас они живут в другой области Украины.

После захвата Мариуполя оккупанты распространяли ложь о том, что театр якобы подорвали изнутри украинские националисты. А трупы погибших украинцев россияне вывезли и закопали в траншее, расставив там таблички с номерами.

В труппе театра коллаборанты

Отстроенный драмтеатр открыли 28 декабря, в канун нового года. Правда, спектакли там начнут показывать позже. В репертуаре "Аленький цветочек", "Царевна-лягушка", водевиль "Любимец императрицы".

Что удивительно, часть довоенной труппы театра осталась в Мариуполе и теперь будет играть спектакли для оккупантов.

Главным режиссером тетра стал Сергей Мусиенко, которого называют интриганом и подозревают в том, что именно он сдавал россиянам актеров с проукраинскими взглядами. А директором театра назначили бывшего заместителя директора Донецкого цирка.

В новой труппе остались Наталья Квятковская, Лариса Колесник, Ольга Гриневич, Наталья Атрощенкова, Антон Шаламов, Наталья Добрунова, Марина Мусиенко и др.

Например, Наталья Квятковская, которая собственными глазами видела, как горел театр, сумела выехать в Хмельницкий. Там ее могли устроить в театр, но она отправилась далее, в Италию. Правда, ненадолго, уже в июле 2022 года она вернулась в оккупированный Мариуполь и стала с коллаборантами театра гастролировать по России и оккупированному Крыму.

Везде она с удовольствием рассказывала, как хорошо ей живется при России, что теперь она наконец-то может разговаривать на родном русском языке, а то ее с 2014 года ломали и запрещали говорить по-русски.

Правда, коллеги вспоминают, что Квятковская удивительно приспосабливается к любым обстоятельствам. В 2014-м она с удовольствием учила украинский язык и еще осуждала тех, кто не хочет играть в украинских спектаклях.

И она не единственная такая в обновленной труппе театра. Им комфортно выступать на костях погибших тут мариупольцев.