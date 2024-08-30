'В оккупации я прятала танкистов': Валентина из Черниговщины рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Валентина вместе с соседкой во время оккупации прятали трех танкистов из 1-й отдельной танковой Северской бригады. Защитникам удалось выйти из захваченного врагом села, а на следующее утро в доме Валентины россияне провели обыск и женщина оказалась на волоске от гибели. Свою историю жительница Черниговщины доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Село Лукашевка оккупировали 9 марта 2022 года. Накануне здесь развернулось танковое сражение. С начала вторжения Валентина и соседка ночевали друг у друга: вдвоем было не так страшно.

"Мы шли по огородам, когда у моего двора заметили троих мужчин. В гражданской одежде, уставших, чумазых. Один из них и говорит: "Женщины, не бойтесь, мы свои". Когда он заговорил по-украински, у меня слезы на глаза набежали", – говорит Валентина.

Танк подвели, но экипажу удалось спастись. Во время обысков враги чудом прошли мимо, но командир готов был сорвать чеку с гранаты: танкисты в плен не сдаются.

"Мы скрывали их шесть дней. Они ушли вечером, а с утра у меня на пороге появились душегубы, русские. Один из них сразу полез в погреб. А именно там я спрятала вещи ребят. Мысленно уже попрощалась с детьми и внуками", – рассказывает Валентина.

Она мечтает после Победы снова собрать за большим столом большую семью. Чтобы с войны вернулся и ее сын, и три защитника, которых она теперь тоже называет сыновьями. История женщины из первых уст – по ссылке.

История Валентины из Черниговщины вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 115 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.