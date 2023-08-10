В одном районе Харьковщины объявили обязательную эвакуацию: какие населенные пункты подпадают

В Купянском районе Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения. Соответствующее распоряжение Купянской районной военной администрации было подписано накануне, 9 августа.

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Эвакуации подлежат 37 населённых пунктов в нескольких объединенных территориальных общинах Купянского района. Детали по эвакуации и перечень городов и сел, откуда должны эвакуироваться мирные жители, опубликовали в Купянской городской военно-гражданской администрации.

"На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения. Данное распоряжение было подписано 9 августа 2023 года ВрИО начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем", – отметили в Купянской МВА.

Через активизацию боевых действий и постоянные вражеские обстрелы по населенным пунктам приграничья, а также с учетом ситуации безопасности на территории Купянского района обязательная эвакуация гражданского населения объявляется для приближенных к линии фронта населенных пунктов Дворичанской поселковой, Петропавловской сельской, частично на территориях Кондрашевской сельськой, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных громад.

В общей сложности в Купянском районе речь идет о 37 населенных пунктах: людей оттуда планируют вывезти в безопасные районы Украины.

В Дворичанской поселковой территориальной громаде эвакуация объявлена для 27 населенных пунктов: Двуречная, Западное, Каменка, Красное Первое, Бологовка, Дворичанское, Тополи, Строевка, Кутьковка, Касяновка, Лозовая Первая, Лозовая Вторая, Довгенькое, Водяное, Петро-Ивановка, Митрофановка, Нововасильевка, Фиголовка, Новомлынск, Колодезное, Обуховка, Отрадное, Новоужвиновка.

В Кондрашевской сельской территориальной громаде будут эвакуировать население пяти сел: Кондрашовка, Голубовка, Малая Шпаковка, Тищенковка, Радьковка.

В Купянской городской территориальной громаде обязательная эвакуация объявлена для жителей города Купянск Заосколье (левый берег реки Оскол), поселка городского типа Ковшаровка, города Купянск-Узловой.

В Куриловской сельской территориальной громаде эвакуация объявлена для сел Глушковка и Колесниковка.

Жителей упомянутых населённых пунктов призывают сообщить о желании эвакуироваться. Сделать это можно, позвонив по телефону:

– в единый колцентр по номерам +380507890124; +380637896474 с 9:00 до 22:00

– в ОО "Я Спасен": +380634406920

– на горячую линию "Красный крест": 0800332402, +380732402402, +380673832402 (понедельник-пятница с 10:00 до 17:00)

Жители Купянской городской территориальной громады также могут обратиться на горячую линию Купянской МВА: +380989412300, ежедневно с 9:00 до 16:00.

"Призываем! Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью своих близких!" – отметили в МВА.

Напомним, накануне стало известно, что харьковские областные власти готовят эвакуацию гражданского населения из Купянского района. Тогда обсуждалась возможность объявления обязательной эвакуации гражданских из 53 населённых пунктов Купянского района вблизи зоны боевых действий. Также могут ввести принудительную эвакуацию детей вместе с их родителями или опекунами.