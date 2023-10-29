В Одесской области женщина выпала из маршрутки на ходу и получила тяжелые травмы: водителя задержали

В городе Подольск в 200 км от Одессы пассажирка выпала из маршрутки на полном ходу, в результате чего получила тяжелые телесные травмы. Водитель транспортного средства попросту забыл закрыть автоматические двери, в результате он был задержан сотрудниками Нацполиции.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Железнодорожного села Вестерничаны и переулка Довженко. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

"При повороте налево одна из пассажирок указанного транспортного средства, стоявшая у двери, не удержалась и выпала из салона на асфальто-бетонное покрытие проезжей части. Водитель остановился и женщине сразу вызвали скорую", – указано в сообщении.

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Уже в больнице пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, туловище, перелом височной кости. Состояние ее стабильно тяжелое.

Что касается горе-водителя, то его халатность квалифицируется по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет. Экспертиза показала, что маршрутчик не был пьян.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомире произошел конфликт в маршрутке, водитель которой отказался бесплатно везти военнослужащего. В итоге маршрутчик ударил пенсионера, который вступился за защитника.

А в Ровно водитель общественного транспорта обнаглел настолько, что оскорбительно отозвался о матери погибшего защитника. Несчастная женщина хотела воспользоваться льготой на бесплатный проезд, на что маршрутчик буквально "выплюнул" ей в спину: "Развелось вас здесь!".

Инцидент после огласки перерос в настоящий скандал. Когда поступок неадекватного водителя дошел до ровенского мэра Александра Третьяка, тот был немедленно уволен из транспортной компании.

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