В Одесской области преподаватель обозвал украинский язык 'псиным': детали скандала

В Одесской области преподаватель специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский язык псиным и попросил к нему обращаться на русском или белорусском.

Так он высказался в одном из комментариев в соцсети. Мужчина также назвал украинский языком "оккупантов и фашистов".

"Я не розумію вашу псячу мову, пишіть калі ласка па-білоруські альбо па-російською. Я ня мовлю ўкраінскай мовой и папери пишу па-руську, хоць відаю яе. Для мяне гета ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашистаў", – написал Макаренко.

По информации, размещенной на Telegram-канале "Одесса Info", в учебном заведении пообещали разобраться с ситуацией. Активисты об этом случае сообщили языковому омбудсмену Тарасу Кремню.

Также Макаренко выразил недовольство относительно нового украинского правописания.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 11 мая, Шестой апелляционный административный суд аннулировал решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене нового украинского правописания. Он был признан противоправным.