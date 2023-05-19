В Одесской области перевернулась фура: дорога заблокирована, есть пострадавшие. Фото и видео

В Одесской области 19 мая случилось жуткое ЧП. Там перевернулась фура. В результате аварии есть пострадавшие.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. На кадрах видно, что дорога заблокирована (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП за Саратой в сторону Одессы. Фура перевернулась на бок и полностью заблокировала движение.

В итоге, водители нашли объезд через Кулевчу.

По словам очевидцев, авария случилась из-за того, что легковушка вылетела на встречную полосу. Один легковой автомобиль съехал в кювет. Другой – разорвало на части.

Одного человека достали из машины, второй, как сообщил очевидец, без руки.

На месте работают медики. Уже подъехала не одна "скорая".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в пятницу, 19 мая, произошла авария с участием легковушки и мотоциклиста. В результате ДТП было заблокировано движение трамваев на улице Пражской.

Также в Киеве во вторник, 16 мая, произошла авария с участием маршрутки и легковушки на Броварском проспекте. По предварительной информации, пострадали три человека.

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