В Одесской области мужчина отказался от мобилизации и поплатился: какое решение принял суд

В Одесской области мужчина отказался стать на воинский учет. В результате действий, которые совершил уклонист, его привлекли к уголовной ответственности и назначили штраф в размере 5100 гривен.

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Об этом стало известно из приговора Измаильского городского районного суда Одесской области. Военнообязанный полностью признал свою вину.

Согласно сведениям суда, в январе этого года жителя села Каменка Измаильского района Одесской области предупредили о необходимости выполнения требований воинского учета, последствиях отсутствия и ответственности за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчина отказался ставить свою подпись в письменном предупреждении.

Также он отказался получить повестку, согласно которой на следующий день должен был посетить ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Обвиняемый признал свою вину полностью и согласился, чтобы обвинительный акт был рассмотрен судом в его отсутствие.

Суд приговорил мужчину к уплате штрафа в размере 5100 гривен. Пока решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня вынесения судебного приговора можно подать апелляцию для его обжалования.

Напомним, в Черкасской области суд признал виновным уклонившегося от мобилизации мужчину. Военнообязанный свое нежелание защищать Украину аргументировал тем, что "никому ничего не должен" и не считает российское вторжение войной. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Волынской области суд отправил на три года в тюрьму мужчину, который уклонился от мобилизации. Свой отказ от военной службы обвиняемый пытался аргументировать религиозными убеждениями. Однако в суде доводы уклониста не приняли во внимание и привлекли его к уголовной ответственности.

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