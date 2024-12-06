В Одесской области мужчина написал отказ от мобилизации, потому что "религия запрещает воевать": наказали ли его

В Одесской области мужчина отказался от мобилизации, объяснив это тем, что его "вера не позволяет держать в руках оружие". Он проигнорировал значительное количество повесток и в итоге написал заявление об отказе от мобилизации.

Видео дня

Отказника приговорили к трем годам лишения свободы. О решении Коминтерновского районного суда Одесской области сообщает ТСН.

Житель Одесщины, верующий Второй пересыпской церкви евангельских христиан-баптистов, в суде отказался признавать свою вину и свой отказ от мобилизации объяснил тем, что "вера не позволяет ему клясться и держать в руках оружие".

Повестки от ТЦК и СП начал получать с января 2023 года. Сначала для избежания мобилизации мужчина оформил уход за больным отцом. А через пол года тот скончался.

Повестки тем временем продолжали приходить. Подсудимый в ТЦК заявил, что согласится на мобилизацию только при условии альтернативной службы. Она предусматривает выполнение обязанности перед обществом, не связанное с военным делом, для тех граждан, чье вероисповедание запрещает брать в руки оружие. Но в условиях военного положения право граждан на прохождение альтернативной службы может быть временно ограничено, поэтому ему отказали.

Как пояснил в суде представитель ТЦК, военнообязанному гражданину предоставили информацию "об отсутствии возможности прохождения альтернативной службы во время призыва по мобилизации и о наличии в армии должностей, не предусматривающих участия в боевых действиях, таких как водитель или мастер ремонта техники. В законе о мобилизации нет пунктов об отсрочке от службы по религиозным убеждениям".

После этого житель Одесской области даже обращался к уполномоченному ВР по правам человека. А когда ему еще раз вручили повестку, он решил написать заявление об отказе от мобилизации.

Суд признал подсудимого виновным в уклонении от мобилизации. В приговоре судья сослался на объяснение Верховного Суда: "Никакие религиозные убеждения не могут являться основанием для уклонения гражданина Украины, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации с целью выполнения своей конституционной обязанности по защите территориальной целостности и суверенитета государства от военной агрессии со стороны иностранной страны".

Суд также отметил, что подсудимый "мог быть задействован в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых, перевозке грузов и выполнении других функций, не связанных с использованием оружия. Такие же показания в судебном заседании предоставили представители ТЦК и СП".

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове мужчина отказался от мобилизации, поскольку является "верующим человеком и боится за жизнь". Он также является прихожанином объединения церквей евангельских христиан-баптистов. Как и его "колеге" с Одесщины, суд определил отказнику наказание в виде трех лет лишения свободы.