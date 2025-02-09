В Одессе жестоко избили мать погибшего военного: в мэрии отреагировали

В Одессе избили 72-летнюю женщину, которая работает в школе и является матерью погибшего защитника Украины. Это дело взял под свой личный контроль мэр города Геннадий Труханов.

Видео дня

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подробно об этой ситуации в Facebook написала директор городского департамента образования Елена Буйневич.

"Я прошу. Очень прошу. Dmitro Zheman, Nataliya Mostovskykh. Я знаю, что это в ваших силах. Прошу публично, звонить не буду, разговаривать с вами не буду, просто по-человечески прошу: Прошу людей, которые представлятся сотрудниками причастной к вам организации, оставить в покое мать погибшего Героя, которая работает в одесской школе", – написала она.

По словам Буйневич, недавно пострадавшая женщина обратилась в офис этой организации, где ей пообещали предоставить соглашение о медицинском обслуживании компанией Into-Sana. Сотрудница офиса отказалась впускать пострадавшую в помещение, а после словесной перепалки ударила ее в грудь.

"Женщина упала, ей придавили грудь КОЛЕНОМ, натянули на голову капюшон и били рукой по голове. Человек убегал оттуда настолько быстро, насколько ей позволял возраст, пришел на работу. Ей стало плохо. Вызвали скорую, врачи которой передали правоохранителям информацию", – пишет директор департамента.

Теперь, отмечает она, женщина, которая, как сообщается, избила пострадавшую, пытается под видом благотворительницы получить контакты матери Героя. Также ситуацию пытаются выставить так, будто бы это 72-летняя женщина, перенесшая инсульт после гибели сына, била ногами работницу офиса.

"Действительно, во всех деталях этого дела разберутся, ВЕРЮ В ЭТО, правоохранители. Я пишу этот пост не для того, чтобы обвинить. Я верю коллеге, да и логика, физика, анатомия на ее стороне. Но я не утверждаю, кто виноват. Я передаю ее слова", – отметила Буйневич.

Труханов подчеркнул, что пострадавшей женщине будет предоставлена вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Я беру этот вопрос под свой личный контроль. Ждем оценки и соответствующих действий правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области 61-летний мужчина на улице в присутствии своей жены избил 57-летнюю мать погибшего "азовца" Василия Красия, когда та шла на кладбище. Полицейские уже открыли уголовное производство касательно избиения женщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!