В Одессе женщина принесла российский флаг к постаменту, где раньше стоял памятник Екатерине II: как отреагировали горожане и полиция. Видео

Вечером в понедельник, 7 октября, в Одессе женщина пришла с флагом России к постаменту, на котором раньше стоял памятник российской императрице Екатерине II. По всей вероятности, она хотела повесить флаг страны-агрессора, однако очевидцы не дали ей этого сделать.

Видео дня

Когда женщина уже стояла возле постамента, триколор вырвали у нее из рук. Видео с места происшествия публиковали в местных пабликах. Там также сообщили, что гражданку забрала полиция.

Женщина нарвалась на резкую критику со стороны местных жителей, которые были возмущены ее поступком.

Следует отметить, что этот инцидент произошел в день, когда Россия снова убила в Одессе человека – враг атаковал баллистическими ракетами портовую инфраструктуру. В результате атаки произошло попадание в гражданское судно под флагом Палау, что привело к гибели 60-летнего украинца – он был сотрудником компании, которая обрабатывает грузы.

Женщина, которая пришла к постаменту с российским флагом, ставила под сомнение тот факт, что Одессу обстреливает Россия, и улыбалась при этом.

На этом она не остановилась – гражданка на камеру сказала "Ахмат – сила, Россия – мощь, бог – един", а также "Аллаху акбар".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 октября российские войска атаковали Одессу донами-камикадзе и баллистикой. Оккупанты попали по складским помещениям и грузовым автомобилям, а также по гражданскому сухогрузу.

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