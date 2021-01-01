В Риме сотни птиц погибли из-за фейерверков в новогоднюю ночь

В Риме, столице Италии, с ночи 31 декабря улицы устлались мертвыми скворцами из-за новогодних фейерверков.

Издание RomaToday назвало произошедшее "настоящей резней птиц". Очевидцы, которые, в частности, на вокзале Термини оказались перед настоящим "ковром" из скворцов, заполнили сеть снимками.

В некоторых видео также видно, как скворцы, которые обычно сидят на деревьях возле железной дороги, напуганы и дезориентированы из-за взрывов пиротехники.

Очевидец Диего Феникья в Facebook опубликовал фото и видео увиденного, отметив, что праздничное настроение сразу исчезло от увиденного.

"Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц. В конце концов, фейерверки были не столь необходимы, чтобы оправдать сотни убийств животных", – отметил он.

Экологи отмечают, что вспышки фейерверков посреди ночи наносят невероятный вред птицам. Это вызывает у них такой ужас, что может привести к смерти от сердечного приступа или побудить их покинуть гнезда, или слепо летать в темноте, поэтому они также могут погибнуть. Те, кому удается приземлиться, часто умирают от столкновения с машиной или замерзания из-за низких зимних температур и отсутствие укрытия.

Гибель птиц прокомментировали также в Международной организации защиты животных, в частности ее президент Массимо Компаротто подчеркнул, что такие инциденты повторяются ежегодно, поэтому продажа петард и фейерверков должна быть запрещена.

"Постановления бесполезны, на самом деле контроля не существует, и каждый год мы подсчитываем сотни мертвых и раненых животных среди дикой природы, а также множество домашних животных, раненых или потерянных из-за фейерверков и отвлечения внимания владельцев. Пришло время законодателям принять меры. Такое разрушение касается и людей. Это вопрос здоровья, общественного порядка и прежде всего цивилизации", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Чтобы остановить распространение, в хозяйстве уничтожили более 11 000 кур. Накануне в поселке Хиагасиоми на ферме нашли около 50 погибших животных.